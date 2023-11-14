5G приходит в Жезказган

Меморандум о взаимодействии подписали председатель АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев и аким области Улытау Берик Абдыгалиулы.

В Жезказгане компания намерена запустить сети 5G. Количество 5G-локаций в областном центре предложено увеличить с 5 до 20. Стороны договорились включить в лицензионные обязательства 12 сельских населенных пунктов области по обеспечению мобильной связи и 4G-интернета, провес­ти волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) или радиомост до 36 школ области.

Согласно меморандуму, до 2025 года жезказганские сети связи будут переведены на ВОЛС. Решается вопрос о создании экспертной группы для рассмотрения технической возможности по увеличению скорости доступа к Интернету в школах региона. Речь шла и о плане мероприятий по развитию сотовой связи и мобильного Интернета на территории области Улытау в 2023⁄24 годах.

Как отметил глава области, в регионе одной из актуальных проблем является слабый Интернет. Есть места вдоль трасс, где он недоступен. В ряде пунктов по направлению в Караганду скорость соединения замедляется и пропадает, а на пути к Кызылорде интернет-связи вообще практически нет.

– Есть вопросы и по цифровизации образовательных учреждений. Нам необходимо решить проблему нехватки учителей в регионе посредством онлайн-обучения. Для этого используются мобильная связь и Интернет. И мы рассчитываем на вашу поддержку, – отметил аким, обращаясь к руководству АО «Казахтелеком».