6 человек погибли в ДТП с участием водителя-иностранца в Актюбинской области

В результате столкновения двух автомобилей на трассе Самара – Шымкент погибли шесть человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Актюбинской области.

30 июля в 23:30 часов на 1 046 км автодороги Самара – Шымкент, вблизи поселка Калыбай Иргизского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как рассказали в ДП Актюбинской области, 32-летний водитель автомашины Honda Fit, гражданин Кыргызстана, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем LADA Largus под управлением 33-летнего жителя Иргизского района.

В результате на месте аварии от полученных травм скончались водитель LADA и четыре его пассажира, а также пассажир Honda.

Водителя Honda с 30-летней пассажиркой с различными травмами госпитализировали в центральную районную больницу поселка Иргиз.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».