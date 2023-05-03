60% выпускников вузов работают в Казахстане не по специальности

От правильно выбранной профессии, можно сказать, зависит вся дальнейшая жизнь. Однако многие молодые люди не до конца понимают свой потенциал и зачастую не­осознанно выбирают будущую специальность. По данным Министерства науки и высшего образования РК, 87% школьников выбирают профессию под влиянием родителей или учителей. При этом 75% родителей признаются, что не знают, какую профессию хотели бы выбрать их собственные дети.

Ситуация осложняется и тем, что 90% школьников и родителей не представляют, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда, и целенаправленно не интересовались профориентацией. Многие поддаются трендам и выбирают профессию по принципу «престижности». В итоге потом горько сожалеют, поскольку те же юристы и экономисты в разы превышают спрос на рынке труда. Есть категория и тех, кто руководствуется количеством выделенных грантов на те или иные специальности.

Отечественная система подготовки кад­ров сегодня отстает от потребностей рынка труда. Нужно понимать, что школьники 9–11-х классов начнут работать через 5–7 лет после обучения в вузе или колледже, а в условиях стремительного технологического развития рабочие места быстро изменяются, устаревают и исчезают. Потратив время на неподходящее обучение, молодые люди не работают по приобретенной специальности, пополняя армию безработных, либо вынуждены оставаться на нелюбимой работе, что в конечном итоге влияет на их производительность, доходы и дальнейшую карьеру. Это отрицательно сказывается и на экономике страны: государство тратит огромные средства на обучение одного студента, деньги осваиваются, но в итоге выпускник не работает по специальности и уходит в другую сферу, а дефицит того или иного специалиста в стране остается.

Поэтому, чтобы напрасно не тратить время и деньги на освоение навыков, которые в ближайшее время станут неактуальными, необходимо отслеживать рынок труда.

Итак, давайте разберемся, какая работа проводится в этом направлении?

Чем раньше, тем лучше

Знакомство с миром профессий лучше начинать как можно раньше. Ученик, покидая школу, должен осознанно поступать в вуз. Но для этого нужно знать, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем. Министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами внедряется система ранней профориентации.

В рамках реализуемого проекта «Мамандығым – болашағым» преду­смотрено проведение профессиональной диагностики учащихся 7–11-х классов школ, обучение 5 тыс. штатных профориентаторов, а также информационное сопровождение профориентационной работы в более чем 6 тыс. школ с охватом свыше 1 млн учащихся. Уже разработана Концепция развития профориентационной работы в организациях среднего образования, внесены изменения и дополнения в методические рекомендации по проведению диагностики и определению профориентации обучающихся в организациях среднего образования (приказ МОН РК от 2.11.2021 г., № 545), осуществляются диагностика учащихся 7–11-х классов и мониторинг трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов в информационной системе «Национальная образовательная база данных» (НОБД).

В 2022–2023 учебном году в школах введена новая должность – педагог-профориентатор, который будет помогать учащимся в выборе будущей профессии начиная с 7-го класса. Уже более 4 тыс. педагогов-профориентаторов приступили к своим обязанностям в средних общеобразовательных школах.

Сегодня проводится профориентационное тестирование среди школьников в автоматизированной системе Кasiptest, разработанной Международным образовательным центром EDTECH-KZ. Оно показывает области, в которых человек может реализоваться. Это не конкретные профессии, а определенные сферы. На основании результатов педагоги совместно с учениками и родителями определяют профильные предметы, которые в дальнейшем будут осваиваться учащимися в рамках компонента по выбору, в зависимости от понравившейся специальности. Уже более 70% обучающихся 9–11-х классов продиагностировано на автоматизированной системе.

Как сообщили в Министерстве просвещения, во всех организациях образования стенды оформлены наглядной справочной информацией о профессиях, размещены списки колледжей и вузов республики, их адреса, перечень востребованных специальностей и предоставляемых грантов. На сайтах колледжей организованы виртуальные кабинеты, где абитуриентам предлагается пройти профориентационное и психологическое тестирование, получить консультацию о своих индивидуальных особенностях, посмотреть видео о профессиях, фотоматериалы и задать интересующий вопрос преподавателям специальных дисциплин.

Подготовку к выбору профессий осуществляют 26 учебно-производственных комбинатов (УПК), где обучаются более 23 тыс. детей. Наибольшее число УПК функ­ционирует в Алматинской области, где 159 педагогов и мастеров на базе 13 УПК ежегодно обучают начальным профессиям свыше 9 тыс. школьников.

В свою очередь Министерство науки и высшего образования совместно с местными госорганами прорабатывает текущую и перспективную потребность в кадрах. Алгоритм проекта включает в себя современные форсайтные методы прогнозирования спроса, определение квалификационных требований, обучение специалистов нового поколения. На основе прогнозных данных вузы должны выпускать востребованных на рынке труда специалистов.

В рамках проекта «Мамандығым – болашағым» предусматриваются проведение прогнозных исследований для определения потребности рынка труда регионов, разработка 20 региональных карт с учетом специфики местности и новых образовательных программ вузов по новым специальностям.

Проект рассчитан на шесть лет. 20 региональных карт, которые будут составлены по его итогам, станут основой для совершенствования Национальной рамки квалификаций с учетом Концепции обучения в течение всей жизни и адаптации профстандартов под «Атлас профессий». Кроме того, эти карты помогут разработать региональные каталоги микроквалификаций и создать образовательные консорциумы предприя­тий и организаций образования.

Реальность и ожидания

Ранее, основываясь на данных теста PISA, руководство Минпросвещения сообщало, какие специальности чаще всего выбирает казахстанская молодежь. Большинству интересны широко распространенные профессии. К примеру, «врач общей практики» оказался наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 (5%). Доля учащихся, заинтересованных в профессии учителя, выросла в два раза: с седьмого места в карьерных предпочтениях в PISA-2015 до второго мес­та при апробации PISA-2022.

Топ-10 часто выбираемых профессий выглядит так: врачи, педагоги, стоматологи, дизайнеры товаров и одежды, архитекторы зданий и сооружений, спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта, психологи, косметологи и работники родственных занятий, специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу, графические и мультимедийные дизайнеры.

Между тем при распределении государственного образовательного заказа особое внимание уделяется инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям, а также педагогическим и естественным наукам. Также по поручению Президента доля госзаказа по техническим направлениям увеличена до 60%.

Ситуация на рынке труда быстро меняется, и очень важно знать актуальные специальности в ближайшее время. Для этого в 2019 году в Казахстане создали «Атлас новых профессий и компетенций», где спрогнозировали, какие специальности будут актуальными через 5–10 лет. В нем содержится информация по 463 профессиям и девяти отраслям: горно-металлургичес­кий комплекс, нефтегазовая промышленность, IT-технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, энергетика, туризм и строительство.

Методология прогнозирования основана на международном опыте и с учетом шести основных мировых трендов, оказывающих наибольшее влияние на изменения в отрас­ли и экономике. Это внедрение роботов и умных систем, расширение сфер применения цифровизации и больших данных, истощение природных запасов сырья, ужесточение экологических норм и развитие рециклинга, проявление новых трудовых требований у работников поколений Y и Z, изменение потребительских предпочтений населения.

Профессии распределены по категориям: новые, трансформирующиеся и исчезающие. Так, по прогнозам экспертов, в будущем появятся 239 новых профессий, 129 – исчезнут, а 95 претерпят сильные изменения.

Атлас стал «наглядным пособием» уже для 11 вузов и 23 колледжей, которые ведут разработку более 30 новых образовательных программ по его профессиям в шести регионах (Астана и Алматы, Павлодарская, Актюбинская, Атырауская и Костанайская области).

В ближайшие годы планируется охватить еще больше отраслей для качественной профориентации.

Новые компетенции

Современные машины, станки и оборудование начинают выполнять часть операций без помощи людей и тем самым показывают, какие производственные задачи, а вместе с ними профессии, исчезнут. С другой стороны, инновационные технологии и механизмы ставят новые задачи. Название профессий может не меняться, однако изменяется уровень квалификационных требований.

Труд горняков и металлургов на протяжении многих лет считался одним из самых тяжелых и опасных. Теперь все меньше людей будут находиться в опасной зоне. Работа в условиях высоких температур, сырости, риска несчастных случаев остается в прошлом. Глазами рабочих станут датчики, установленные в шахтах и производственных цехах, а принимать решения инженерам будут помогать специалисты по обработке данных и машинному обучению. На тяжелых и опасных участках начнут работать роботы и машины, которыми операторы будут управлять, находясь в безопасном офисе.

Актуальными станут такие профессии, как IT-диспетчер, оператор беспилотных машин, дрона, роботизированной горной техники. Решать задачи защиты окружающей среды будут такие специалисты, как дизайнер-конструктор рефабрикации пространств и территорий, рециклинг-технолог, конструктор профиля использования и замещения отходов и вторичных ресурсов, специалист щадящей металлургии, экоаналитик.

Производственные процессы в нефтегазовой отрасли в будущем тоже существенно трансформируются. Образ нефтяника в кас­ке с перепачканным лицом уйдет в прошлое. Месторождения станут безлюдными. Основную часть работ будут выполнять машины, которыми можно управлять, находясь в городе, или роботы с заложенной в них программой управления.

Цифровые технологии внесут свои коррективы и в строительную индустрию. Вокруг объекта вместо голубей будут летать БПЛА, собирать и передавать прорабу всю информацию о ходе работ в режиме реального времени. Роботы и автопилотируемая техника станут выполнять тяжелую, монотонную, опасную работу. Новые профессии в строительстве – проектировщик с навыком использования генеративного дизайна; цифровой проектировщик (специалист BIM); аналитик Big Data; менеджер по инновациям; специалист по реновации; оператор строительных роботов⁄робототехники; инженер-технолог по переработке строительных отходов, энергосберегающих технологий; технолог строительства дорог из переработанного пластика; проектировщик «умного дома».

К 2025 году ненужными станут чертежники, а к 2030 году – каменщики, бетонщики, плиточники, стекольщики, штукатуры, арматурщики и облицовщики, кровельщики, сварщики. К 2035 году отпадет надобность в малярах, строителях-монтажниках, покрасчиках, водителях грузовых автомобилей.

В сельском хозяйстве прогнозируется появление 18 новых профессий, 19 транс­формируются, а 10 канут в Лету. На это повлияет экологизация отрас­ли и переработки. Появятся «умные» животноводческие хозяйства. В тренде будут экотехнологи, биотехнологи-микробиологи аквасистем, специалисты по экотаре, технологи по управлению экосистемами, технологи инновационных биопрепаратов, IT-инженеры по управлению водными и земельными ресурсами.

Техника, работающая в поле, будет преимущественно автопилотируемая и роботизированная. Чтобы управлять роботами на полях, будут нужны робототехники-животноводы на молочных фермах, цифровые агрономы, инженеры системы отслеживания продукта.

Туристическая отрасль в связи с пандемией претерпела немало изменений. К 2030 году, прогнозируют специалисты, неактуальными станут уборщики в гостиницах, консьержи. А к 2035 году исчезнут швейцары, портье и носильщики в отеле. Зато вос­требованными в ближайшие 5–10 лет окажутся менеджеры агро-, этно-, экотуризма и медицинского туризма, бренд-менеджеры туристских дестинаций, проектировщики туристско-рекреационных зон, разработчики интеллектуальных туристских платформ и навигатора туристских маршрутов.

В сфере услуг неактуальными будут бухгалтеры, переводчики, сметчики, биб­лиотекари и официанты…

Но роботы и машины не заменят человека повсеместно, уверены эксперты. Специалисты, обладающие творческими навыками, получат преимущество практически во всех сферах бизнеса.

Сегодня школьнику можно и нужно помочь сделать выбор максимально осознанно и правильно. Однако специалисты-профориентаторы советуют оставаться гибкими, поскольку профессии на всю жизнь, пожалуй, уже не существует, а знания надо обновлять каждые 2,5 года.