62 медали завоевали казахстанские школьники на чемпионате Азии в Таиланде

Спорт
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В Алматы из Таиланда вернулись победители чемпионата Азии по водным видам спорта среди школьников, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Фото: freepik.com

22 юных спортсмена завоевали 32 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых медалей. Сборная Казахстана заняла общекомандное третье место.

Призеров в международном аэропорту встретили их родные, учителя и друзья.

- Соревнования проходили в очень тяжелых условиях. Было очень жарко. Соревнования начинались в 7 утра и заканчивались в 9 часов вечера. Дети спали всего по 5-6 часов в сутки, потому что нужно было еще добраться до отеля, покушать и также с утра вставали в 5:30, чтобы в 7 часов уже быть на соревнованиях. Ребята выступили хорошо. Это наш первый опыт. И я думаю, что для первого раза очень даже хорошо, - поделилась тренер Ольга Румынская.

Соревнования проходили в Бангкоке в течение трёх дней.

 

#Азия #чемпионат #школьники #медали

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