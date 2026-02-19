660 тонн мусора собрали в Сан-Паулу после карнавала

Общество,В мире
106
Айман Аманжолова
корреспондент

Чтобы вывезти весь мусор с улиц мегаполиса, коммунальщикам понадобилось четыре дня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городские службы Сан-Паулу собрали 660 тонн отходов после завершения бразильского карнавала. Согласно данным мэрии, почти 100 тонн отправятся на переработку.

К операции по очистке города, в котором проживают почти 12 миллионов человек, привлекли около 10 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1281 единицу спецтехники. Было израсходовано полторы тысячи литров воды и 5 тысяч литров дезинфицирующего средства. К очистке улиц приступали сразу после завершения шествия.

Власти приняли решение на время праздника разместить на улицах дополнительные корзины и мусорные баки. Кроме того, были открыты 400 специальных пунктов приема отходов вдоль маршрутов торжественных шествий. Результат оказался впечатляющим - только на Самбодроме Сан-Паулу удалось собрать 55 тонн отходов.

#Бразилия #мусор #Карнавал

Популярное

Все
Не только сильные, но и красивые
Первый небоскреб Alatau City
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Интерактивная платформа для профилактических решений
Историческая возможность выбрать будущее
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Сахарный завод работает стабильно
Мост, который нужен «заранее»
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Время благих деяний и благочестия
Нацелены на углубление кооперации
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Поиграй со мной!
Start: Жетысу жастары – время выбора!
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Открытый и содержательный разговор
Семейное фото
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Стратегическая основа развития человеческого потенциала
Ценностные ориентиры
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Время благих деяний и благочестия
Не только сильные, но и красивые
Как питаться во время Оразы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]