Чтобы вывезти весь мусор с улиц мегаполиса, коммунальщикам понадобилось четыре дня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Городские службы Сан-Паулу собрали 660 тонн отходов после завершения бразильского карнавала. Согласно данным мэрии, почти 100 тонн отправятся на переработку.

К операции по очистке города, в котором проживают почти 12 миллионов человек, привлекли около 10 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1281 единицу спецтехники. Было израсходовано полторы тысячи литров воды и 5 тысяч литров дезинфицирующего средства. К очистке улиц приступали сразу после завершения шествия.

Власти приняли решение на время праздника разместить на улицах дополнительные корзины и мусорные баки. Кроме того, были открыты 400 специальных пунктов приема отходов вдоль маршрутов торжественных шествий. Результат оказался впечатляющим - только на Самбодроме Сан-Паулу удалось собрать 55 тонн отходов.