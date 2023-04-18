67-летняя женщина разбилась насмерть, выпав с 5-го этажа в Петропавловске
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В городе Петропавловске полиция проводит расследование по факту доведения до самоубийства 67-летней женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
18 апреля в дежурную часть управления полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что из окна на 5-м этаже дома по улице Назарбаева выпала 67-летняя женщина. От полученных травм горожанка скончалась на месте происшествия.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».
Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.