71-летний постоялец дома престарелых загадочно погиб в Конаеве

Происшествия
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В центре оказания соцуслуг Конаева 71-летний мужчина получил ожоги, находясь в своей же комнате. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но спасти пострадавшего не удалось, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv

Фото: Kazpravda.kz

В администрации дома престарелых шокирующий случай объяснили так: мужчина случайно поджег свою одежду, уронив на себя сигарету.

«Этот человек жил в этой комнате один. Он сидел здесь и курил. Сейчас же вся одежда синтетическая. Сигарета упала на одежду, и пламя вспыхнуло. Сотрудники увидели это только в ходе обхода, когда подошла очередь оказать услуги умершему. Они потушили огонь и вызвали скорую», – сказала сестра-хозяйка Роза Жамансарина.

Однако такая версия произошедшего вызывает сомнение у экспертов. Как одежда может вспыхнуть от такого маленького уголька? Много вопросов вызывает и соблюдение правил пожарной безопасности. От сотрудников службы ЧС стало известно, что было выявлено 15 нарушений, 6 из которых – грубые.

«В ходе опроса было установлено, что предварительная причина – на нем загорелась одежда при курении. В моей практике за 19 лет такого не видел», – отметил заместитель начальника УЧС Конаева Данияр Шындаулетов.

В тот день мужчину экстренно увезли в больницу на карете скорой помощи. Однако спасти его не удалось.

«Больной 1952 года рождения доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами головы, лица, шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, спины, верхних и нижних конечностей II-III степеней. Площадь – 77-80%. Учитывая тяжесть состояния больного, характер травмы, реанимационные мероприятия были безуспешны. Больной скончался, – сообщил заведующий отделением травматологии многопрофильной больницы Конаева Евгений Ким.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что уголовное дело завели по статье «Доведение до самоубийства».

 

#гибель #пенсионер #Конаев #дом престарелых

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