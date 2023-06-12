75 тонн нефтепродуктов пытались незаконно вывезти из Казахстана в 2023 году

Органы государственных доходов пресекли вывоз более 75 тонн нефтепродуктов из Казахстана в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

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Напомним, с 31 января 2023 года в Казахстане был введен запрет на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. С 8 апреля текущего года до 31 декабря 2024 года отдельные виды нефтепродуктов запрещено вывозить из нашей страны за пределы таможенной территории ЕАЭС.

По сообщению КГД, за 5 месяцев этого года через автомобильные пункты пропуска на таможенной границе ЕАЭС в Туркестанской области 128 раз пытались незаконно вывезти в Узбекистан всего 42 665 литров нефтепродуктов. Начислено 4,6 млн тенге штрафов.

В автопунктах пропуска на госгранице Казахстана с Россией и Кыргызстаном выявили 427 нелегальных попыток выехать с нефтепродуктами общим объемом 32 354 литра. Нарушителей оштрафовали на 11,5 млн тенге.