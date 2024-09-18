Иностранцам незаконно выплачивали пособия по многодетности в СКО

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Прокуроры выявили нарушения при выплате социальных пособий при анализе расходования бюджета.

В соответствии со статьей 71 Социального кодекса многодетным семьям, имеющим более трех совместно проживающих несовершеннолетних детей, предусмотрена социальная защита в виде ежемесячного государственного пособия.

Несмотря на установленные требования, 8 иностранным семьям, имеющим разрешение на постоянное проживание в Казахстане, производилась выплата социальных пособий за детей, которые с ними не проживали по причине их выезда в другую страну.

О данном обстоятельстве уполномоченный орган не уведомлен, в результате допущена излишняя выплата на сумму свыше 5 млн тенге.

«По акту прокурорского надзора выплаты данным семьям приостановлены, с получателей взяты обязательства о добровольном погашении полученных пособий. В целях исключения впредь подобных фактов органами социальной защиты принимаются меры по интеграции информационных систем в части обмена данными о пересечении гражданами государственной границы», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что процесс устранения нарушений находится на контроле надзорного органа.