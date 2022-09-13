84-летний актюбинец оказался на улице после дарственной на внучку

В городе Актобе 84-летний пенсионер остался на улице. В квартиру, где он с покойной супругой прожил почти 40 лет, заселилась внучка. Перед смертью жена оформила дарственную на нее, и дедушка был не против. Ведь тогда он и мысли не допускал, что это выйдет боком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

84-летний пенсионер с ужасом ждет холодов. Пенсионер и подумать не мог, что на старости лет ему придется мерзнуть на улице. Из своей уютной двухкомнатной квартиры, где он вместе с покойной женой прожил почти 40 лет, дед вынужденно перебрался на чужую дачу. Это жилье ему предоставили сердобольные знакомые. А в собственном доме поселилась внучка, которая, по словам дедушки, и видеть его там не желает.

«Моя жена Галина берет эти документы – я их даже не видел и не знаю, что там за документы, никогда даже не читал – переписывает на внучку. Ну, я думаю: «Какая разница? С Аллой не пришлось жить, умерла, буду с внучкой жить». Первое время жили вроде ничего. Пока у меня деньги были, запас был деньжат неплохой», – делится пенсионер.

Он утверждает: до тех пор, пока он исправно платил за коммунальные услуги и давал деньги, внучка и не думала гнать его из квартиры. Но как только сократил расходы, ему указали на выход. Причем чуть ли не силой.

Пожилой человек попытался зайти домой. Хотел забрать теплые вещи. Оказалось, внучка решила окончательно избавиться от родственника и даже успела поменять входную дверь.

Юристы говорят, пожилой актюбинец не одинок в своей проблеме. Родственники довольно часто оставляют престарелых без крыши над головой, пользуясь их доверчивостью. А отменить договор дарения очень сложно. Но попытаться непременно нужно, советуют специалисты.

«В данное время наши взрослые – пенсионеры – страдают от именно таких родственных отношений, потому что зачастую они им доверяют. Они даже не понимают, что они подписали. Поэтому здесь, конечно, личная совесть нотариуса, когда данную сделку делаешь. Здесь, конечно, большой, обширный момент, очень много тонких юридических аспектов. Когда были процессы – выигрывали», – комментирует Светлана Балпеисова, нотариус Актюбинского нотариального округа.

В нотариальной конторе пообещали оказать бесплатную юридическую помощь пенсионеру. Но прежде необходимо внимательно изучить все документы. В этом деле есть одна важная деталь – женщина не является родной внучкой пенсионера. Кровные связи у нее с покойной супругой деда. Юристы считают, что это может служить основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку здесь просматриваются признаки мошенничества, объясняют специалисты.