Фото из открытых источников
Общество
84-летний актюбинец оказался на улице после дарственной на внучку

В городе Актобе 84-летний пенсионер остался на улице. В квартиру, где он с покойной супругой прожил почти 40 лет, заселилась внучка. Перед смертью жена оформила дарственную на нее, и дедушка был не против. Ведь тогда он и мысли не допускал, что это выйдет боком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

84-летний пенсионер с ужасом ждет холодов. Пенсионер и подумать не мог, что на старости лет ему придется мерзнуть на улице. Из своей уютной двухкомнатной квартиры, где он вместе с покойной женой прожил почти 40 лет, дед вынужденно перебрался на чужую дачу. Это жилье ему предоставили сердобольные знакомые. А в собственном доме поселилась внучка, которая, по словам дедушки, и видеть его там не желает.

«Моя жена Галина берет эти документы – я их даже не видел и не знаю, что там за документы, никогда даже не читал – переписывает на внучку. Ну, я думаю: «Какая разница? С Аллой не пришлось жить, умерла, буду с внучкой жить». Первое время жили вроде ничего. Пока у меня деньги были, запас был деньжат неплохой», – делится пенсионер.

Он утверждает: до тех пор, пока он исправно платил за коммунальные услуги и давал деньги, внучка и не думала гнать его из квартиры. Но как только сократил расходы, ему указали на выход. Причем чуть ли не силой.

Пожилой человек попытался зайти домой. Хотел забрать теплые вещи. Оказалось, внучка решила окончательно избавиться от родственника и даже успела поменять входную дверь.

Юристы говорят, пожилой актюбинец не одинок в своей проблеме. Родственники довольно часто оставляют престарелых без крыши над головой, пользуясь их доверчивостью. А отменить договор дарения очень сложно. Но попытаться непременно нужно, советуют специалисты.

 «В данное время наши взрослые – пенсионеры – страдают от именно таких родственных отношений, потому что зачастую они им доверяют. Они даже не понимают, что они подписали. Поэтому здесь, конечно, личная совесть нотариуса, когда данную сделку делаешь. Здесь, конечно, большой, обширный момент, очень много тонких юридических аспектов. Когда были процессы – выигрывали», – комментирует Светлана Балпеисова, нотариус Актюбинского нотариального округа.

В нотариальной конторе пообещали оказать бесплатную юридическую помощь пенсионеру. Но прежде необходимо внимательно изучить все документы. В этом деле есть одна важная деталь – женщина не является родной внучкой пенсионера. Кровные связи у нее с покойной супругой деда. Юристы считают, что это может служить основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку здесь просматриваются признаки мошенничества, объясняют специалисты.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
Общество
Мошенники обманывают казахстанцев от имени крупной сети апт…
Общество
Маслихат Нур-Султана обсудит с общественностью вопрос переи…
Общество
Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]