Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость решения первоочередных инфраструктурных проблем.

Вопросы снижения износа ТЭЦ на особом контроле Правительства.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, в стране реализуется масштабная ремонтная кампания. В текущем году капитальный ремонт запланирован на 10 энергоблоках, 63 котлах и 39 турбинах.