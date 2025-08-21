Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
В своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость решения первоочередных инфраструктурных проблем.
Вопросы снижения износа ТЭЦ на особом контроле Правительства.
По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, в стране реализуется масштабная ремонтная кампания. В текущем году капитальный ремонт запланирован на 10 энергоблоках, 63 котлах и 39 турбинах.
«Эта работа уже дала результат. Средний износ ТЭЦ по стране снижен до 61%. По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны риска в жёлтую, 3 ТЭЦ — из жёлтой в зелёную зону», – сказал Е. Аккенженов.