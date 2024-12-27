90 лет в потоке истории

За 90 лет вуз прошел несколько этапов развития. КазНУ сегодня известен своим мощным интеллектуальным потенциа­лом, авторитетными научными школами как в ближнем, так и дальнем зарубежье.

В 2022 году в ходе визита в Казахский национальный университет им. аль-Фараби Президент страны К. К. Токаев дал ряд поручений, направленных на повышение потенциала вуза. Вскоре КазНУ получил статус исследовательского университета. Это открыло новые возможности для развития науки в вузе. В 2019 году Глава государства встретился в Пекине с Председателем Китайской Народной Респуб­лики Си Цзиньпином и достиг договоренности о сотрудничестве.

Это была масштабная инициа­тива глав государств по наращиванию научно-технического сотрудничест­ва между Казахстаном и Китаем, а также развитию науки и высшего образования. В результате самый мощный суперкомпьютер в Цент­ральной Азии был установлен в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. Высокая производительность устройства сос­тавляет 2 тыс. терафлопс. Суперкомпьютер входит в список 600 лучших суперкомпьютеров мира, собирает данные в области технологий искусственного интеллекта, нефти и газа, энергетики, сельского хозяйства, дистанционного зондирования Земли и 3D-моделирования.

Высокотехнологичное устройство позволяет ученым всего Казахстана работать с большими объемами данных, развивать

IT-инфраструктуру страны. Суперкомпьютер значительно расширяет возможности университета в области вычислительной техники, повышает эффективность и точность научных исследований. Устройство будет использоваться для разработки технологий искусственного интеллекта, программного обеспечения для создания науко­емких расчетов по основным направлениям деятельности университета, управлению и организации IoT-объектов и Smart-технологий.

Кроме того, в вузе создан Центр инженерной компетенции по произ­водственной робототехнике и роботизации. КазНУ совместно с немецкой компанией KUKA реа­лизует проект Всемирного банка по созданию первого в стране Центра компетенций по промышленной робототехнике. Центр готовит профессиональные кадры, работающие в системе «Промышленность-4.0», определяет цель автоматизации, цифровизации производства.

Центр, оснащенный оборудованием, поставленным из Германии, предоставляет стартапам уникальную платформу для изучения, демонстрации и тестирования концепций роботизации технологических операций. Фактичес­ки это основная платформа для распространения знаний, навыков, возможностей и дальнейшего внедрения разработанных решений в промышленные компании как в Казахстане, так и за рубежом. Центр инженерной компетенции в области промышленной робототехники станет местом подготовки квалифицированных кадров для промышленности Казахстана, объединяя науку, образование и отечественную промышленность.

Кроме того, в этом году был построен Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub. Площадь этого центра составляет пять тысяч квадратных метров, где реализуются проекты в области креативной индустрии, искусственного интеллекта и стартапов. Здесь расположены центры ZTE, Binlin Electronic Technology, корпорации BASF и других зарубежных компаний, признанных в мире в области производства телекоммуникационных и информационных технологий, а также научно-исследовательские институты.

В соответствии с поручением Президента начата работа по ликвидации дефицита специалистов в области искусственного интеллекта. В этом году на факультете информационных технологий была создана кафедра кибербезо­пасности и криптологии. В новом учебном году были приняты первые докторанты. Они будут обучаться на курсах по обнаружению угроз, прогнозированию атак и защите от вредоносных прог­рамм с помощью искусственного интеллекта. Также докторантов будут обучать навыкам взлома шифров и использования алгоритмов искусственного интеллекта для защиты данных. Они будут обмениваться опытом с крупными IT-компаниями и государственными организациями, готовиться к работе с современными инструментами, адаптироваться к образовательным программам таких университетов, как MIT, Stanford или Carnegie Mellon.

В странах мира стремительно развивается тренд цифровизации медицины и применения искусственного интеллекта. Поэтому факультеты информационных технологий и медицины и здравоохранения совместно готовят специалистов по образовательной программе «Искусственный интеллект в медицине». Это, в свою очередь, позволяет создавать лаборатории Big Data и искусственного интеллекта в клинической медицине, формировать систему сбора, хранения и анализа медицинских данных, которая включает клинические записи, изображения, лабораторные результаты, геномные данные и другую важную информацию.

В целях расширения международного сотрудничества в этом году КазНУ подписал соглашение с Университетом штата Пенсильвания о создании совместного исследовательского центра в области информационных технологий. Совместно с Институтом экологии и окружающей среды Франции была открыта лаборатория «Архео­зоологический центр изучения Центральной Азии». Основная цель центра ZooStan – изучение прошлой истории через призму динамики отношений человека и животных за миллион лет.

Ведущий университет подписал соглашение о сотрудничестве с Гонконгским политехничес­ким университетом. Состоялось открытие Центра устойчивого развития в Центральной Азии. Работа центра направлена на решение социальных проблем в Центральной Азии и странах – участницах проекта «Один пояс, один путь». В августе этого года в рамках VI консультативной встречи глав государств Центральной Азии и первого саммита диалога «Центральная Азия + Япония» в Астане было заключено соглашение о создании на базе КазНУ совместного сейсмического центра с японским университетом Цукуба.

Глава государства в своем официальном визите в этом году отметил, что «Китай является для нас добрососедским, дружественным и вечно разносторонним государством – стратегическим партнером». В этой связи в рамках инициативы «Один пояс, один путь» университет прилагает усилия для углубления отношений с китайскими вузами.

В настоящее время тесные связи налажены между КазНУ и 65 вузами Китая. Среди них Пекинский университет, Пекинский университет иностранных языков, Шанхайский университет иностранных языков. Также на высоком уровне находится сотрудничество с Синьцзянским Институтом экологии и географии Китайской академии наук, Сианьским университетом Цзяотун и Северо-Западным политехническим университетом. В 2023–2024 учебном году в вузы Китая направлено около ста преподавателей-докторантов, магист­рантов. А в КазНУ обучаются 869 студентов из Китая.

Около 200 высших учебных заведений этой страны приняли участие в научно-инновационной выставке, организованной учеными КазНУ в Урумчи (КНР). На выс­тавке ученые КазНУ представили биологически активные смеси и фиточаи из лекарственных рас­тений, а также новые антибакте­риальные препараты, предназначенные для лечения осетровых рыб от различных заболеваний. В то же время ученые Центра сосудистой патологии продемонстрировали новый прибор и инновационный метод восстановления проницае­мости артериальных сосудов.

В прошлом году при поддерж­ке лидеров двух стран в КазНУ был открыт филиал Северо-Западного политехнического университета КНР. КазНУ и Северо-Западный политехнический университет Китая в 2025 году запустят в космос микроспутник, проведут наблюдение за космосом и проанализируют полученные данные согласно условиям меморандума. Глава государства постоянно напоминает, что важно объединить усилия в секторах борьбы с изменением климата и развития «зеленой» экономики. Казахстан имеет богатые угольные месторождения и занимает 10-е место в мире по запасам угля.

Как известно, в Казахстане уголь составляет 53,7% от первоначального потребления энергии. И ожидается, что в ближайшие несколько лет эта цифра будет быстро расти. Однако 62–65% угля низкого качества. Внедрение новых технологий имеет решающее значение для снижения вредного воздействия на окружающую среду. В этом контексте молодые ученые университета реализуют государственные и международные проекты при поддержке государства. Одним из них является выделение метана методами биотехнологии, которые могут предотвратить взрывы в угольных шахтах. А из отвалов некачественного угля, выброшенного из шахты, добывается биоудобрение (биогумус) с использованием биотехнологических методов.

На факультете географии и природопользования открыт научный центр «Устойчивое развитие и рациональное природопользование». В его состав входят 10 инновационных лабораторий, реализующих Цели устойчивого развития. В частности, это лаборатории по климату и моделированию, цифровой картографии и прикладной геодезии, GlobalSky (инновационная лаборатория атмосферных исследований), оценки качества водных ресурсов, геоинформационного анализа экологии почв и деградации ландшафтов, а также геодемографических и социально-экономических исследований.

Кроме того, запущена казахстанско-китайская совместная лаборатория «Технологии и применение дистанционного зондирования Земли». Новый центр будет отслеживать стихийные бедствия, такие как нехватка воды, засуха, неплодородие почвы, наводнения и землетрясения в регионе, вызванные изменением климата в Центральной Азии. Ученые центра входили в состав штаба в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях во время весенних паводков прошлого года и разработали рекомендации.

На факультете химии и хими­чес­ких технологий открыт Научно-производственный центр инноваций (Chemical Coating innovations) в области химичес­ких покрытий. Здесь производят гальванические покрытия для машиностроительной отрасли. Кроме того, ученые факультета открыли современный научно-лабораторный кластер Farabi Chem Science. Цель кластера – создание огнестойких покрытий для металлических и деревянных конструкций, выявление загрязнителей окружающей среды и разработка новых материалов для химических источников тока. Также разрабатываются оптимальные методы получения отечественных медико-биологических средств и антибактериальных защитных покрытий.

В Научно-исследовательском центре лекарственных растений на базе КазНУ готовят биологически активные смеси, защищающие от гриппа, заболеваний печени и коронавирусной инфекции. Выпускаются также фиточаи, снижающие уровень сахара в крови, регулирующие артериаль­ное давление, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта и повышающие иммунитет. Центр оснащен новейшим оборудованием.

В начале ноября текущего года в КазНУ прошел предсаммит QS Higher Education: Asia Pacific 2024, посвященный вопросам высшего образования. Международное мероприятие было организовано по случаю 20-летия Азиатско-Тихоокеанского саммита QS. В форуме приняли участие представители из 150 стран, включая Китай, Японию, Индонезию, Индию, Малайзию. В мероприя­тии также участвовали около 350 ректоров вузов из разных стран, международные эксперты и лидеры отечест­венного высшего образования.

Одним из масштабных мероприятий, прошедших в рамках 90-летия университета, стал I Международный форум молодежи тюркского мира. Около 200 молодых людей из 25 стран – США, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Турции, Румынии, Кыргызстана, Узбекистана, Болгарии, Азербайд­жана и других – собрались на этом международном мероприя­тии, организованном КазНУ совмест­но с ТЮРКСОЙ. Молодежный форум предоставил прекрасную возможность объединить интеллектуальную молодежь тюркского мира. Его цель – укрепление братских и дружественных отношений между тюркоязычными народами, а также развитие культурного, исторического и научного сотрудничества.

В 2022 году при поддержке Главы государства начался второй этап строительства кампуса КазНУ. В настоящее время возводятся три семиэтажных учебных корпуса и три новых девятиэтажных общежития на 2 200 мест. В целом в перспективе предусмотрено строительство общежития на 12 тыс. мест, 9 учебных корпусов и 10 жилых домов на 1 080 квартир для профессорско-преподавательского состава. Также планируется строительство технопарка, современной университетской клиники, административных зданий. Реконструируются Дворец студентов им. О. Жолдасбекова и спортивно-оздоровительный комп­лекс. Качест­венный и современный стадион КазНУ капитально отремонтирован в соответствии с требованиями организаций УЕФА и ФИФА. Искусственное покрытие и дренаж­ная система футбольного поля соответствуют мировым стандартам топ-3 и топ-1 в Цент­ральной Азии.

В рамках официального визита Главы государства в Турцию (11 мая 2022 года) в Стамбуле состоя­лась церемония открытия филиала КазНУ. 26 мая этого года Президенту Касым-Жомарту Токаеву в ходе визита в Бишкек был презентован филиал КазНУ. Сейчас здесь обучаются студенты по 13 образовательным программам бакалавриата и магистратуры. Также на базе КазНУ функцио­нирует фи­лиал Национального ядерного исследовательского университета МИФИ (Московский инженерно-физический институт), соответствующий меж­дународным стандартам инженерного образования.

Недавно при участии президентов двух стран на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Дос­тоевского был открыт филиал КазНУ им. аль-Фараби. Он будет осуществлять подготовку бакалавров и магистров по таким образовательным прог­раммам, как «Международное право», «Казахская филология» и «Таможенное дело». В будущем будет реализована образовательная программа двойного диплома. Также в филиале Северо-Западного политехнического университета Китая, открытом на базе КазНУ, проходят подготовку технические специалисты.

КазНУ им. аль-Фараби – исследовательский университет мирового уровня с большим потенциалом. Дальнейшая интеграция в международное научное сообщест­во, интернационализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – одно из приоритетных направлений деятельности вуза. В целях развития научной базы университета привлекается большое количество ученых из-за рубежа. Университет реализует программы сотрудничества с ведущими зарубежными вузами в целях обмена учеными и студентами, выполнения международных образовательных программ и проектов, совместной научной и образовательной деятельности.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби добился больших успехов, заняв 163-е мес­то в авторитетном международном рейтинге QS WUR. Среди вузов постсоветского пространства в эту престижную группу входят только два университета: КазНУ им. аль-Фараби и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В этом году университет вошел в топ 401–600 международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings 2024, также занял 29-е место в международном рейтинге QS Asia University Rankings. В этом рейтинге КазНУ вошел в топ-30 наряду с такими мировыми университетами, как Пекинский университет, Нацио­нальный университет Сингапура и Корейский университет.

КазНУ наладил тесные связи с более чем 700 высшими учебными заведения­ми и организациями Западной и Восточной Европы, Северной Америки, Азии и Тихоокеанского региона.

В университете реализуются программы двойного диплома с университетами Европы, США, Юго-Восточной Азии, России по 120 специальностям. К примеру, на базе КазНУ создан Казахстанско-французский научно-образовательный центр «Геоэнергетика». Выпускники данного центра получают двойные дипломы.

Ученые КазНУ принимают активное участие в проекте «500 ученых» программы «Болашақ», который позволит пройти стажировку в лучших научных цент­рах и университетах мира. За 2021–2024 годы 70 ученых и сотрудников университета прошли стажировку в престижных университетах США, Европы, Азии, повысили свой потенциал по приоритетным направлениям.

В последние годы приняты такие важные меры, как Соглашение о сотрудничестве между университетом и секретариатом Совета межпарламентской ассамблеи государств – членов СНГ, открытие I Международного Фараби форума, специальный визит делегации Европейского Парламента в КазНУ, Соглашение о сотрудничестве с американским Советом по международному образованию (ACCELS). Они подняли международный авторитет КазНУ на новый уровень.

В Казахском национальном университете последовательно будет продолжена работа по повышению качества университетской науки, стимулированию обу­чающихся, поддержке поисков молодых ученых, строительству и обновлению кампуса. Университет им. аль-Фараби, отмечая свое 90-летие, при поддержке государства и благодаря кропотливому труду ученых и преподавателей будет и впредь достигать новых высот.