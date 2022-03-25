Спецоперации
97 схронов с оружием выявило МВД

97 схронов с огнестрельным оружием ликвидировало Министерство внутренних дел РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел изымает из незаконного оборота огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе похищенные в период массовых беспорядков в январе этого года.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, криминальной полицией во взаимодействии со службами органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 1 268 единиц огнестрельного оружия, в том числе 127 автоматов, пулемет, 395 пистолетов, 144 нарезных карабина, 414 гладкоствольных ружей, а также 238 гранат и более 33 тысяч единиц боеприпасов различных калибров.

За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия задержали и арестовали 319 человек, в том числе 22 представителя криминалитета.

В ходе проведенных специальных операций выявлено и ликвидировано 97 схронов с огнестрельным оружием.

Так, 18 марта при проведении оперативной разработки сотрудники Департамента криминальной полиции МВД и ДП города Алматы задержали алматинца, у которого изъято нарезное ружье модели SL-8 223 калибра, 5 гладкоствольных ружей: модели FAIR 12 калибра, 2 единицы модели Ata Arms 12 калибра, 2 единицы модели FRENSHI 12 калибра, а также два ружья для подводной охоты, похищенные из охотничьего магазина «Корган» Алматы в период январских событий.

12 марта в лесополосе, за гостиницей Medeus Villa по улице Керей-Жанибек хандар Алматы, обнаружен схрон, из которого изъято 3 пистолета, 15 гранат, 229 патронов различного калибра и 2 бронежилета.

По всем фактам проводится досудебное расследование.

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