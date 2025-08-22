С одной стороны, могу понять родителей, а с другой... Так уж получилось, что я, будучи школьницей, успела примерить в прямом смысле несколько образов ученика средней школы.

Пойдя в школу в 1992 году, первые пару лет я носила то самое чуть колючее, еще всем привычное коричневое форменное платье. С обязательным черным фартучком поверх. И мне это нравилось! Мне нравилось, что у меня по плечам сбегают две длинные косички, что у меня белые гольфики. Наверное, потому что я, взращенная на советских книжках с соответствующими иллюстрациями, только так и представляла себе школьников.

Потом, в классе, наверное, третьем, нам дали волю: зимой разрешено было некоторое время ходить в чем угодно. Помню, я ровно два дня проходила в зеленом свитере и голубых штанах. Примерные «прикиды» были и у остальных моих одноклассников. Администрация школы быстро поняла свою ошибку, и все дружно вернулись к форме. Остаток начальной школы я проносила уже просто «белый верх – темный низ» – у меня почти все было пошито заботливыми бабулиными руками.

В средней школе за соблюдением «форменного» устава завуч следила первые пару недель, на проходной отправляя «неформалов» переодеваться. Потом всех поглощали учебные заботы, и школяры надевали удобную и модную одежду. Вспоминаю и диву даюсь: как нас не гнали с занятий? Рваные джинсы, мини-юбки, ботфорты… Помню, моя одноклассница пришла на уроки в мамином парике! Девушка она была модная, участница конкурсов красоты местного разлива, как говорится, могла себе поз­волить. Учителя головой покачали, замечание сделали, но родителей, однако, никто не вызвал, потому что на общем фоне чуть ли не ирокезов и футболок с черепами парик не казался чрезмерным злом. Оговорюсь: училась я не в заштатной «вечерке», а в одной из сильнейших школ респуб­лики. Просто времена были такие. Конечно, совсем зарвавшихся могли и с занятий выпроводить – умываться. Или прикрыть пятую точку чем-то длиннее, чем юбка-«папин галстук».

В старшей школе мы тоже «держали лицо» первые несколько недель, а потом опять – «сам себе стилист». Но, наверное, в силу возраста экспериментировать столь отчаянно не хотелось, и я, пересматривая фото, вижу вполне адекватно одетых девчонок: да, джинсы, каблуки, те же мини-юбки, но в пределах здравого смысла.

Сейчас у меня два сына-школьника, и, честно, я рада, что есть школьная форма. Дети учатся в разных школах, старший – в комфортной, младший – в частной. И в обоих случаях требования строгие. Брюки, рубашки обязательны, пиджак – на особый случай. Старший, правда, пытается филонить и надевает периодически черную толстовку, но «прилетает» ему за это регулярно.

Не буду рассуждать, во сколько встают расходы на школьную форму. Я отовариваюсь на распродажах, трачу на поиски время, покупаю что-то на вырост, на осень еще весной. Это позволяет покупать качественные, ноские вещи выгодно и не спуская разом всю зарплату. А потому голосую за форму: «белый верх – темный низ» – не наказание, не управа на детское «я» и уж тем более не «тяжелое наследие советского прошлого», а в первую очередь статус и хорошая ассоциация со «школьными годами чудесными».