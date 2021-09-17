​#А_без_Сети//ни_туды&ни_сюды

Говорят, нынешнее поколение портят гаджеты и Сеть. Меня, дите 90-х, портили тамагочи и заграничные сладости, мою сест­ру в 80-е годы – телевизор. А поколение моих родителей – книги. Интересно, что будет портить моих детей?

И действительно, каждый из нас вне зависимости от возраста наверняка слышал от родителей сакраментальное: «Бросай уже ерундой страдать, займись делом!» Причем каким конкретно – не всегда уточнялось, зато ерунда была четко известна – для каждого времени своя.

Вот недавно ехала я в автобусе, путь был неблизкий, а из развлечений – смартфон да пейзаж за окном. На улице лило как из ведра, изображение за стеклом заволокло мутной дождевой стеной, а телефон через минут 15 после моего внедрения в общественный транспорт порядком надоел.

Решила понаблюдать за пассажирами. И вот что обнаружила. Если раньше смартфон как-то автоматически при приобретении становился продолжением руки, то теперь их все чаще прячут в сумки да карманы, используя лишь для оплаты проезда.

Кто-то слушал музыку в науш­никах, веселая парочка ворковала на заднем сидении, компания подростков обсуждала новые кроссы, бабуля с активной жизненной позицией рассказывала водителю о своем походе в маникюрный салон, на что тот улыбался и даже что-то отвечал.

На одной из остановок забежала ватага мальчишек и девчонок. Должно быть, закончились уроки в школе. Напротив меня сел достаточно серьезный молодой человек лет девяти с огромным рюкзаком. Достав антисептик, он обстоятельно обработал руки, приспустив маску, обработал нос, достал пакет с пирожком и аккуратно, но с аппетитом приступил к трапезе, старательно отворачиваясь к окну, видимо, соблюдая таким образом дис­танцию.

Отужинав, повторил про­цедуры с антисептиком, вручил стоящему рядом отцу пус­той пакет из-под кулинарного изделия и окунулся в созерцание буйства природы. Я последовала его примеру и уже практичес­ки постигла дзен, но тут меня отвлек то ли треск, то ли хруст. Оглянулась в недоумении – за время поездки все звуки уже как родные: легкий шум двигателя, теплый рокот обогревателя под ногами, звон капель по корпусу автобуса, тихие разговоры, скрип колеса на поворотах…

Посмотрела на своего попутчика и чуть было не проглотила жвачку, которая помогала бороться со сном: этот товарищ, уделяющий так много внимания гигиене, грыз оконную раму!!! И это не фигура речи. Мальчик, словно атомный ледокол, вгрызался в пластик. Онемев от удивления, поневоле подумала: «Уж лучше б в Интернете зависал за просмот­ром мультиков на YouTube».

#Огурцы_убийцы.net

К чему столь долгое вступ­ление… Судите сами. Что есть такое Интернет? Понятно, что система объединенных компьютерных сетей для хранения и обмена информацией, средство коммуникации и прочее в том же духе. Сейчас не о теории, слава Сети, в школах нынче преподают уроки информатики.

Вопрос в том, что значит Инет для каждого из нас, рядового юзера? С нынешним поколением более-менее все прозрачно – это работа, учеба, развивающий контент и развлечения, мои ровесники тоже не сильно отстают от перечисленных тенденций, а как же дело обстоит с юзерянами 40 +, 50 + и далее по нарастающей?

Решила провести соцопрос. Учитывая нынешнюю ситуацию с погодой и бродящими вирусами, на улицы города, конечно, не пошла, с меня вполне хватило увлекательной часовой поездки на автобусе, чтобы сделать определенные выводы об отношении человека современного к Интернету.

К форумам и чатам обращаться тоже не стала, предпочла живое общение по телефону. Благо среди окружающих меня людей достаточно большой разброс возрастов и профессий, чтобы сделать вполне приличный социологический срез.

Первой пристрастному допросу подверглась мама – человек консервативный, с четкой жизненной позицией и огромным жизненным опытом: «Интернет дал мне новую жизнь, я стала другим человеком – разносторонне развитым, могу узнать, что происходит в мире, получаю оттуда много информации. Телевизор совсем не то. Я нашла всех одноклассников через столько лет, свою первую любовь, появились новые друзья, хотя и знать друг друга не знаем, но мы общаемся. Из Интернета можно взять все. Сейчас кажется, что без него нет жизни».

Признаться, ответ удивил, так как был услышан от человека, который еще лет 15 назад гонял меня половником от компа с лентой «ВКонтакте» на экране. Вспоминается и другой момент: заинтересованный взгляд на игрушку в «Одноклассниках», где главная задача – строить и развивать тридевятое царство. Собственно, так и началось мамино знакомство с высокими технологиями: «Я тоже хочу эти самые, как их там, запиши меня».

С тех пор круг интересов главной женщины нашей семьи не ограничивается кулинарными шедеврами, методиками эффективной уборки дома и качест­венным промыванием мозгов на предмет заняться полезным делом. Были времена, мы даже график использования компьютера составляли, пока не решили вопрос «каждому юзеру в семье по ноутбуку в одни руки».

Далее поиск истины привел меня к одному старому знакомому – айтишнику. Его истории позабавили и насторожили: все же с сисадминами надо быть поаккуратнее, эти ребята хоть и молчаливые, но не лишены лихого воображения и желания поюморить над рядовыми юзерами.

…Контора, утро. Сотрудники усердно трудятся. Вдруг отключается Интернет. Естественно, пошли искать причину к админам – на мес­те никого не было. Вспомнили о существовании серверной. Выяснилось, что один из админов случайно закрылся там и не может выйти. В итоге он сам вырубил Сеть, чтобы его хватились…

…Большой завод. В IT-отделе забился унитаз. Обратились в хозслужбу, вызвали сантехников. Ждали день, два, потом решили проблему радикально: рубанули начальнику сантехников доступ к Инету. Через 15 минут звонок:

– Здравствуйте! У меня чет поч­та не работает. – А у нас унитаз забит. – Ага. Понял. Скоро буду…

…Как-то пришел к нам в офис знакомый директора (условно наречем его Руслан). Пожаловался: «Я вложил в создание и продвижение моего интернет-магазина мульены! А сайт не работает!»

Стали разбираться. Но выяс­нить, в чем суть проблемы, оказалось не так-то просто. Руслан был несколько далек от цифровой реальности и с трудом отвечал на вопросы по теме. В общем, не стали его пытать, решили посмотреть «вживую».

Руслан без труда открыл сайт в браузере, все достаточно быстро прогрузилось, страницы доступны, ссылки рабочие. Конечно, общий дизайн и структура сайта были так себе, но интернет-магазин функционировал в обычном режиме. А владелец тем не менее продолжал утверждать, что ничего не работает!

Удивление IT-специалистов было нарисовано крупными буквами на лицах, в глазах читался немой вопрос. В конце концов Руслан обратил свой взор на недоуменные физиономии и поинтересовался: «А что, собственно, не так?»

– Но ведь сайт же прекрасно работает, в чем проблема?

– Да как же работает, позвольте! – возмутился хозяин цифрового бутика. – Ни одного заказа, ни одной продажи, ни одного обращения…

Ну и, конечно, классика жанра:

...Звонит в кабинет начальника IT-отдела бухгалтер и строгим голосом заявляет: «У меня не работает Интернет, а мне платежки надо отправить!» По опыту зная, что там могло произойти, админ посоветовал: «Проверьте, пожалуйста, все ли провода подключены, может, сетевой шнур стулом задели». – «За кого вы меня принимаете! Я первым делом все проверила, шнур на месте, огонек мигает, а на значке красный крестик!»

В итоге выяснилось, что таки да, дело в шнуре, который выпал из гнезда «подачи» Инета и был заботливо прикрыт пакетом с домашними огурцами, упавшим с рядом стоящего стола…

От души посмеявшись над историями из практики повелителей сетей и мастеров цифрового «железа», сделав еще пару десятков звонков и вволю наговорившись на предмет значения Всемирной паутины в жизни того или иного юзера, пришла к простому, но неоднозначному выводу: Интернет – штука хоть и затягивающая, но полезная. Честь и хвала светлым умам, придумавшим сие чудо, которое может научить, помочь и увлечь, а может и наоборот, все зависит от объекта, сидящего по ту сторону монитора.

#tutorial.лайфхак.com

Что ни говори, а Интернет так или иначе освоили уже прак­тически все слои населения, и инструкций на предмет использования этой вселенной не требуется. А вот понятие культуры обращения с Сетью и общения с пользователями знакомо не всем. Поэтому ловите лайфхак.

Заповеди доброжелательного интернет-пользователя в наше время выглядят примерно так: уважай и возлюби своего оппонента в дискуссии как самого себя. Троллинг – есть самый страшный грех (не обольщайтесь, всегда найдутся хейтеры, которые качественно и бесплатно вынесут мозг и вам). Да не ослепите интеллектом и не оглушите мудростию. Не бейте словом и не сливайте же негатив на ближнего своего (помните о законе бумеранга). Прежде чем обсуждать соринки в глазах других юзеров, сначала извлеките бревна из глаз своих. Не грузите, да не грузимы будете. Да не отвалится рука поставить лишний смайл (от улыбки хмурый день светлей). Доброе слово, оно не только кошке, но и любому юзерянину приятно. Да проявим терпимость к опечаткам, опискам да ошибкам по невнимательности.

Ну и на всякий случай туториал по интернет-этикету.

Итак, мы осилили пульт от телевизора и новомодный смарт­фон, с выходом в Интернет все еще проще – осуществляется в один клик. Помним, у каждого сайта есть адрес, любимые и часто используемые запоминать не надо – добавьте их в закладки браузера. Поиск осуществляем грамотно, по ключевым словам, без лишних знаков и междометий.

Обязательно заводим элект­ронный ящик: один – основной, который будем часто использовать, а второй (можно на другом ресурсе) – для восстановления доступа к первому, ну или для спама. При этом желательно запомнить пароль. Лучше записать. Но не забудьте, где записали.

Общаться «по мылу» – хорошо, но мессенджеры проще и быстрее. Установите в настройках браузера домашнюю страницу, если ежедневно начинаете работу или учебу с одного и того же сайта. Если нет, поставьте стартовой страницу с почтой – там всегда есть что почитать.

Содержите браузер в чистоте. Не открывайте 33 вкладки одновременно (вы не Юлий Цезарь), все равно половина из них подвиснет, а на другой – не будет нужной инфы. Кроме того, это бесит педантично настроенных пользователей (если комп не ваш личный).

Очищайте историю браузера, особенно на работе. При этом не забудьте подружиться с админом – это единственный в конторе человек, который на раз восстановит случайно удаленные данные и, возможно, откроет дос­туп к соцсетям.

И помните – народная муд­рость гласит: перед тем, как войти в Интернет, завершите рабочие дела на удаленке и приготовьте ужин, чтобы начальник не лишил премии, а муж не перекусил сетевой кабель.