«Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс»: реализацию концепции обсудили сенаторы

Сенат
170
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Очередное заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» состоялось с участием спикера Сената Маулена Ашимбаева

Фото: пресс-служба Сената

Актуальные аспекты формирования, совершенствования и продвижения общенациональных ценностей в свете современных глобальных вызовов обсудили сенаторы с представителями национальной интеллигенции и экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Первостепенным условием реализации созидательной повестки Справедливого Казахстана и сохранения многовековой государственности является консолидация общества вокруг общенациональных целей и ценностей. Гармоничное сочетание общенациональных ценностей с современными социокультурными нормами, как подчеркнул председатель Сената, является актуальной задачей для многих стран мира.

Свое видение ключевых ценностей казахстанцев глава государства обозначил на третьем заседании Национального Курултая. «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства.

«В идеологической концепции «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил ключевые идеологемы и базовые ориентиры. Это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Это ценности национального характера, направленные на укрепление гражданской ответственности и развитие общества. Поэтому их продвижение – приоритетная задача для всех нас», – отметил Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, для достижения поставленных целей, по его мнению, необходимо совершенствовать учебные программы в образовательных учреждениях и органично интегрировать эти ценности в работу в молодежную среду через инструменты креативной индустрии.

В ходе экспертного обсуждения на диалоговой площадке «Ұлттық мүдде» с докладами наряду с сенаторами выступили академик НАН РК Гарифолла Есим, профессор кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Амантай Шарип, кандидат юридических наук Алмас Жумагали, директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Айсулу Ерниязова, ІТ-аналитик Тимур Бектур и другие.

 

#обсуждение #Ашимбаев #концепция #площадка #сенаторы #идеология #Ұлттық мүдде

Популярное

Все
Вплавь покоряя моря и проливы
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Овсянка, сэр!
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Как популяризировать образ человека труда
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Улучшая рыночную среду
Вернуть землю государству
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
Театр завершил сезон премьерой
В Каспийском море спасли двух человек
Сыр и кефир вопреки дефициту
Верховный суд отменил оправдательный приговор обвиненному в изнасиловании блогеру
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Сенаторы ознакомились с деятельностью центра трансфузиолог…
Маулен Ашимбаев встретился с руководителем Сената Малайзии
Спикер Сената назвал необходимые условия для роста казахста…
Маулен Ашимбаев о республиканском бюджете: Нужно реалистичн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]