«Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс»: реализацию концепции обсудили сенаторы

Фото: пресс-служба Сената

Актуальные аспекты формирования, совершенствования и продвижения общенациональных ценностей в свете современных глобальных вызовов обсудили сенаторы с представителями национальной интеллигенции и экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Первостепенным условием реализации созидательной повестки Справедливого Казахстана и сохранения многовековой государственности является консолидация общества вокруг общенациональных целей и ценностей. Гармоничное сочетание общенациональных ценностей с современными социокультурными нормами, как подчеркнул председатель Сената, является актуальной задачей для многих стран мира.

Свое видение ключевых ценностей казахстанцев глава государства обозначил на третьем заседании Национального Курултая. «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства.

«В идеологической концепции «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил ключевые идеологемы и базовые ориентиры. Это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Это ценности национального характера, направленные на укрепление гражданской ответственности и развитие общества. Поэтому их продвижение – приоритетная задача для всех нас», – отметил Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, для достижения поставленных целей, по его мнению, необходимо совершенствовать учебные программы в образовательных учреждениях и органично интегрировать эти ценности в работу в молодежную среду через инструменты креативной индустрии.

В ходе экспертного обсуждения на диалоговой площадке «Ұлттық мүдде» с докладами наряду с сенаторами выступили академик НАН РК Гарифолла Есим, профессор кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Амантай Шарип, кандидат юридических наук Алмас Жумагали, директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Айсулу Ерниязова, ІТ-аналитик Тимур Бектур и другие.