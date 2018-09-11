АДГСПК требует опубликовать в открытом доступе бюджеты школ и детских садов

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Ввести обязательное опубликование подробной финансовой отчетности предложил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов на совещании по вопросам противодействия коррупции в организациях образования, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу агентства.
В мероприятии приняли участие вице-министр образования и науки Асхат Айтмагамбетов, представители МОН, а также посредством видеоконференцсвязи руководители областных управлений, городских отделов образования, директора школ и активные представители попечительских советов школ.
Зампред Агентства рассказал о проводимой работе, направленной на искоренение коррупции в системе образования, а также предупредил всех о недопустимости каких-либо поборов в организациях образования.
"Мы считаем, что родители не обязаны нести какие-либо расходы на ремонт или проведение мероприятий в организациях образования и рассматриваем подобные факты как коррупцию. Из бюджета выделяются достаточные денежные средства на все указанные цели", – отметил Олжас Бектенов.
Зампред АДГСПК подробно остановился на текущей деятельности попечительских советов в организациях образования и указал на необходимость недопущения фактов, когда добровольные взносы начинают носить принудительный характер.
Также Олжас Бектенов отметил, что сегодня государственный аппарат строит отношения с обществом на принципах открытости и подотчетности. Так, в Казахстане функционирует портал "Открытое правительство", где любой желающий в онлайн-режиме может получить доступ к обширной базе данных государственных органов, в том числе к бюджетной отчетности.
Это способствует развитию активной гражданской позиции через общественный контроль за расходованием бюджетных средств.
Для решения вопроса поборов в школах и детских садах Олжас Бектенов предложил ввести обязательное опубликование подробной финансовой отчетности, которая исключит возможность нецелевого использования финансовых средств и осуществления коррупционных действий.
"В учебных заведениях должны быть официально открыты счета попечительских советов, что обеспечит прозрачность благотворительной помощи. Уполномоченному органу необходимо взять на контроль этот вопрос и провести мониторинг открытия счетов", – отметил он.
При этом спикер подчеркнул, что информация о бюджете организаций образования должна быть размещена на сайтах школ, детсадов, отделов образования в максимально доступной форме, понятной для любого человека.
"Только так, через прозрачность и контроль со стороны общества можно добиться искоренения "бытовой коррупции", – подытожил Олжас Бектенов.