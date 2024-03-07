Афганских женщин арестовывают за нарушение исламского дресс-кода

В мире
145
Айман Аманжолова
[email protected]

Талибы начали арестовывать афганских женщин за несоблюдение указа о ношении хиджаба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: freepik.com

Спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева заявила, что захватившее власть в стране движение "Талибан" начало арестовывать афганских женщин за несоблюдение указа о ношении хиджаба.

"Де-факто власти Афганистана за последнее время еще более ограничили права женщин во всех сферах общественной жизни. Женщины, которые, как считается, не в полной мере соблюдают указ о ношении хиджаба, подвергаются арестам и задержаниям. Некоторые жительницы Афганистана боятся выходить на улицу", - сказала Отунбаева, выступая перед членами Совбеза ООН.

В начале января учрежденное талибами министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока начало активно проводить в жизнь изданный в апреле 2022 года указ о ношении хиджаба, арестовывая и заключая под стражу уличенных в его несоблюдении женщин и девушек. Эти аресты непропорционально сильно затронули жительниц городов.

"Недавние произвольные задержания за предполагаемые нарушения исламского дресс-кода стали дальнейшим нарушением прав человека и привели к неимоверной стигматизации женщин и девочек", - сообщила Отунбаева.

Она призвала де-факто афганские власти отменить введенные ограничения - "чем дольше они будут действовать, тем больше вреда они принесут".

По данным ООН, в Кабуле было задержано и помещено под стражу на несколько часов множество женщин и девушек. Миссия Организации зафиксировала заявления о жестоком обращении, лишении свободы без связи с внешним миром, требовании выкупа за освобождение.

Спецпредставитель Генсека ООН в Афганистане напомнила, что талибы хотят международного признания их легитимности.

"Но они понимают, что это непросто, так как большое количество международных стандартов они не соблюдают. В правительстве есть те, кто понимает необходимость изменить такое положение дел, но кто-то выше говорит: "Нет, женщины и девушки должны оставаться в тени", - сказала Отунбаева.

 

#арест #запрет #женщины #хиджаб #Талибы

Популярное

Все
На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney
Перепады погоды привели к гибели лошадей на зимних пастбищах
«Стеклянный дом» не для женщин
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
«Астана-Теплотранзит» просит потребителей взять на личный контроль своевременную поверку приборов учета тепла
В рядах Национальной гвардии РК в преддверии Международного женского дня состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих войск правопорядка
На вас оформили кредит?
Ущерб на сотни миллионов
Сила есть, ума не надо?
В хищении 258 млн тенге подозреваются руководитель ГКП на ПВХ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска» и его заместитель
Воспитательский шапалак
Кредит доверия
Тюльпаны голландские? Сарканские!
Кардиолог Айжан Онгарбаева в медицине 13 лет. Лечить людей она мечтала с раннего детства
Больше десяти лет карагандинка Гульнара Балкенова борется со злостными неплательщиками алиментов
Свалки наступают
Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
«Ғибрат» – всем пример!
Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере
Сказка для любителей сладостей
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Не наступайте на бабочек!
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития

Читайте также

В Индии рыбаки поймали редчайших рыб и разбогатели
В Филадельфии произошла стрельба на остановке, пострадали д…
С Алека Болдуина могут снять обвинения в непредумышленном у…
Казахстан защитил доклад по выполнению Конвенции ООН о прав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]