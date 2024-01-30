АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау

Рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в Кокшетау через мессенджер Telegram
Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту компанию свыше 80 млн тенге.
Расследование факта рекламы финпирамиды с привлечением денег в особо крупном размере проведено департаментом АФМ по Акмолинской области.
Установлено, что руководитель структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау привлекала инвесторов, тем самым обещая новым вкладчикам постоянный гарантированный доход без всякого риска, за что получала незаконную прибыль.
– В результате незаконных действий в оборот финансовой пирамиды неправомерно вовлечены деньги граждан на общую сумму более 291 млн тенге. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит, – сообщили в АФМ.