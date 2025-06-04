В этом году планировалось засеять 620,6 тыс. гектаров. Если позволят погодные условия, завершить сев планируется в течение нескольких дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным управления сельского хозяйства Актюбинской области, на начало июня полевые работы уже проведены на 593 тыс. гектарах, что составляет 96% от плана, сообщает Kazpravda.kz

Из этого объема зерновыми культурами заняты 417,7 тыс. гектаров, кормовыми - 103,7 тыс., под масличные культуры отведено 66,9 тыс. гектаров. Посадки картофеля произведены на площади 2,3 тыс. гектаров, овощи размещены на 1,8 тыс., бахчевые культуры - на 600 гектарах.

Для бесперебойного хода кампании сельхозтоваропроизводители были обеспечены удешевленным дизельным топливом. Всего выделено 6,2 тыс. тонн. Отпускная цена топлива составила 253 тенге за литр, что ниже рыночной стоимости примерно на 15%. Проблем с обеспечением ГСМ, по данным ведомства, не возникало.

В полевых работах задействованы 1,5 тыс. тракторов, более сотни современных посевных комплексов, а также свыше тысячи сеялок и почвообрабатывающей техники.

В текущем году актюбинские аграрии продолжают обновлять технику. С начала года в регион было поставлено 504 новых сельхозмашины на сумму 6,5 млрд тенге. В том числе 192 трактора, 10 зерноуборочных комбайнов и свыше 300 единиц прочего оборудования. Обновление машинотракторного парка составило 2,5%.

На поддержку растениеводства из местного бюджета направлено 1,3 млрд тенге. Также действует льготное кредитование по программе «Кең дала–2». Через АО «Аграрная кредитная корпорация» и СПК «Актобе» фермеры могут получить займы под 5% годовых. На сегодня одобрено заявок на 5,8 млрд тенге, из которых 5,2 млрд уже выданы. Через СПК «Актобе» хозяйствам предоставлены средства в объеме 991,5 млн тенге.

Накануне сообщалось, что аграрии Акмолинской области завершили посевную кампанию.