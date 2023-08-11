Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов

Правительство, Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Находясь в Жамбылской области с рабочей поездкой, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с местными аграриями, проинспектировал ход строительных работ на водоканале «Сенкибай» и ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи Алихана Смаилова с руководителями региональных сельхозформирований поднимались вопросы субсидирования, приобретения сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, обеспечения поливной водой и ряд других. В частности, прозвучал вопрос о компенсации потерь урожая, понесенных из-за засухи.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва Правительства.

«По плану до конца сентября будут полностью произведены все расчеты и выделены соответствующие средства. Также мы ускоряем вопрос выделения средств из республиканского бюджета на субсидии и их своевременной выплаты. Эта работа находится на контроле главы государства», — сказал Алихан Смаилов.

Еще один вопрос касался восстановления гидропоста «Жасоркен», который позволит точно распределять и вести учет воды. Премьер-министр сообщил, что уже дано поручение выделить 450 млн тенге из резерва Правительства на проведение соответствующих работ.

«Эту работу нужно начать уже в текущем году», — подчеркнул он.

Отвечая еще на один вопрос, Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время рассматривается возможность увеличения доли возмещения затрат аграриев на бурение скважин с текущих 50 до 80%.

В целом площадь орошаемых земель в регионе составляет 181,8 тысячи га, при этом до 2025 года планируется ввести в оборот еще 54,9 тысячи га за счет ремонта инфраструктурных объектов и строительства 14 новых водохранилищ.

В целях рационального использования воды на 54,3 тысячи га земли уже внедрены водосберегающие технологии, до конца года эту цифру планируется довести до 57 тысяч га. Аким области Нуржан Нуржигитов сообщил, что акцент делается на эффективное использование подземных вод, бурение скважин и реализацию других мер по водосбережению.

Для стимулирования аграриев к применению влагосберегающих технологий осуществляется господдержка в виде инвестиционного субсидирования. Оно предусматривает возмещение 50% затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведение всей необходимой инфраструктуры. За несколько лет 385 хозяйствам оказана поддержка на 5 млрд тенге.

Параллельно с этим ведется проработка проектов по реконструкции и строительству оросительных каналов, дренажных систем и других сооружений на общей площади 53,9 тысячи га. В частности, канал «Сенкибай» протяженностью 21,8 км обеспечит водой 4 тысячи га поливных земель.

Премьер-министру РК также доложили о ходе реализации проекта «Ауыл аманаты». Разработанный при поддержке главы государства, он стартовал в Жамбылской области в 2019 году и доказал свою экономическую и социальную эффективность. В целом с 2019 по 2023 годы на его реализацию в регионе выделено 42,3 млрд тенге. В результате около 11 тысяч жамбылцев из 50 сельских округов открыли свое дело.  

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