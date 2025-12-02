Аграрный сектор набирает обороты

Сельское хозяйство
13
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

По данным управления сельского хозяйства, с начала года объем производства продуктов питания в регионе достиг в ценовом выражении 74,2 млрд тенге, а уровень переработки местной сельскохозяйственной продукции вырос до 68%.

Сегодня в регионе действуют 123 перерабатывающих предприя­тия, многие из них модернизированы или перепрофилированы и получили вторую жизнь. Всего на поддерж­ку сельского хозяйства области в 2025 году предусмотрено выделить 64 млрд тенге.

По информации пресс-службы акима области, с начала года в сферу агропромышленного комплекса привлечено свыше 20 млрд тенге инвестиций, в том числе в производство продуктов питания. За десять месяцев объем валовой продукции АПК региона составил 403,6 млрд тенге.

В целом в рамках Карты инвестиционных проектов на 2025–2027 годы в АПК региона планируется реализовать 23 инвестпроекта общей стоимостью 94,4 млрд тенге. Особое внимание при этом уделяется сахарной отрасли – одной из ключевых для продовольственной безопасности республики. За последние три года площади под сладкий корнеплод увеличены почти втрое – с 4,2 тыс. до 12,2 тыс. га.

В прошлом году область собрала рекордные 630 тыс. тонн сахарной свеклы. После трехлетнего простоя возобновил работу Аксуский­ сахарный завод, а Коксуский завод готовится расширить производственные мощности до 500 тыс. тонн в год благодаря инвестициям в 60 млн евро.

В настоящий момент в регионе завершена уборка всех культур, кроме сахарной свеклы. С площади 284,9 тыс. га намолочено 771,9 тыс. тонн зерна. Посеянные на 106,5 тыс. га масличные позволили получить 233,7 тыс. тонн маслосемян. Картофельные и овощебахчевые плантации суммарной площадью 15,2 тыс. га дали 404,8 тыс. тонн второго хлеба и овощей.

– В регионе проводится работа по вовлечению в оборот ранее выбывших орошаемых земель, осуществляются шесть проектов по восстановлению ирригационных сетей. В результате планируется восстановить 23,2 тысячи гектаров орошае­мых земель и вовлечь в оборот 5,3 тысячи гектаров новых земель. Кроме того, с целью экономии гидроресурсов ведется работа по расширению использования влагосберегающих технологий. Всего в текущем году площадь внедрения данных технологий планируется довести до 55,2 тысячи гектаров. На сегодня объем достиг 36,1 тысячи гектаров, – сообщил руководитель управления сельского хозяйства области Жетысу Нурдаулет Кененбаев.

Животноводческая отрасль также укрепляет позиции: поголовье скота достигло 2,6 млн голов. Действуют 71 откормочная площадка и 35 молочно-товарных ферм. При этом в текущем году модернизированы и укрупнены еще три фермы.

Расширяется и ветеринарная сеть – открыто 67 новых ветпунк­тов, в следующем году планируется строительство еще 16.

