Агрессивные мутанты

Первый летний месяц принес мегаполису 3 800 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель городского департамента санитарно-эпидемио­логического контроля Жандарбек Бекшин. Главный санврач Алматы считает очередной всплеск заболеваемости сигналом серьезной опасности, поскольку речь идет о распространении вируса-мутанта.

– С начала года в Алматы был зарегистрирован 55 101 случай КВИ, в июне – 3 889, – сообщил руководитель ведомства. – За прошедшую неделю заболеваемость выросла в 1,7 раза – с 742 до 1 237 случаев заражения. За последние сутки зарегистрировано 215 случаев КВИ.

По мнению специалиста, эпидемиологическая ситуация осложнилась вслед за распространением более контагиозного мутированного штамма из Индии, получившего литер «дельта». Об этом, утверждает Жандарбек Бекшин, свидетельствуют данные лабораторных исследований. Так, количество среднесуточных положительных результатов ПЦР возросло со 114 до 188. При этом удельный вес больных КВИ с выраженными симптомами за последнюю неделю увеличился с 32% до 53%, и это подтверждает версию о более высокой патогенности штамма «дельта» COVID-19.

– В связи с резким ростом числа зараженных проведены исследования на наличие в анализах мутировавших штаммов, – добавил врач. – В результате из 131 образца, взятого у больных КВИ, выявлено 77 британских штаммов «альфа», в 46 образцах обнаружен индийский штамм «дельта». Кроме того, зафиксировано два южноафриканских штамма «гамма» и один нью-йоркский «бетта» штамм. Другими словами, получен однозначный вывод, что осложнение эпидемиологической ситуации произошло в результате распространения штамма «альфа», а очередной подъем заболеваемости вызван штаммом «дельта», ввезенным предположительно из Нур-Султана и России.

Главный санврач Алматы пояс­нил, что ограничительные меры, которые остаются актуальными для города, необходимы для сдерживания именно новых вариаций возбудителя – более агрессивных и активных. В этих условиях, по мнению Жандарбека Бекшина, единственной возможностью не заболеть опасной инфекцией остается вакцинирование и соблюдение санитарных норм.