​Ах, какой был полковник

Вступить в гражданство Казахстана, оказывается, можно по сходной цене. Начальник управления миграционной службы ДВД Южно-Казахстанской области как раз и обвиняется в том, что помогал за денежное вознаграждение жителям Афганистана получить казахстанское гражданство.

Высокопоставленный полицейский накануне задержан оперативно-следственной группой ДКНБ совместно с сотрудниками УСБ ДВД ЮКО в ходе проведения специальной операции. По версии следственных органов, задержание произошло в тот момент, когда полковник получил деньги за оказание содействия в обретении гражданства нашей страны четырем уроженцам Афганистана. У него изъяли 3,5 тыс. долларов США подлинными купюрами и еще 30 тыс. долларов США в виде муляжа.

Полковник полиции подозревается в мошенничестве и подстрекательстве в даче взятки. Учитывая, что данное преступление относится к тяжким, судьей Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Сабитом Турехановым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.