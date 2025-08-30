Как отметила в ходе брифинга в СЦК вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова, одним из главных нововведений считается интегрирование запущенного в этом году проекта AI-Sana в образовательные программы. AI-Sana создает условия, при которых студенты могут превращать свои знания в проекты.

Курсы по основам ИИ уже стали обязательной дисциплиной во всех университетах страны. По словам вице-министра, на сегодняшний день их прошли более 390 тыс. студентов и 3 тыс. преподавателей. Кроме того, обучающиеся активно участвуют в создании собственных ИИ-агентов, чем вносят весомый вклад в реализацию программы AI-Sana.

Другой важной особенностью нового учебного года стало внедрение единой добровольной накопительной системы «Келешек», позволившее расширить доступность высшего образования. За восемь месяцев, прошедших со времени принятия соответствующего закона, к системе присоединились около 35 тыс. вкладчиков.

Как отметила Гулзат Кобенова, акиматы, работодатели и различные фонды в этом году выделили около 5 тыс. грантов. Кроме того, размер студенческих стипендий по сравнению с 2020 годом увеличен вдвое.