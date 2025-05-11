Министр культуры и информации РК опубликовала на своей странице в Facebook поздравление с Днем матери

Фото: МКИ РК

Дорогие друзья!

Поздравляю всех с Днём матерей!

Самое дорогое и самое сакральное в жизни каждого человека - это его мама. Все знают эту простую истину, с рождения живущую в каждом человеке. Но, к сожалению, не каждый это своевременно понимает и осознает.

В суете взрослой жизни, в буднях своего становления и реализации, люди подчас забывают важность общения со своим самым близким человеком.

Пока существуют минуты, часы возможности провести время с мамой, позвонить, порадовать - заботьтесь о ней, любите, уделяйте внимание. Этой возможности когда-нибудь не будет и Вы будете бесконечно скучать.

Не теряйте драгоценного времени!