Аида Балаева: Предстоящий выбор является ответственным решением для будущих поколений

Конституционная реформа
Министр призвала всех казахстанцев принять активное участие в референдуме, который состоится 15 марта, и поддержать новую Конституцию

В Алматы состоялась встреча членов Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" во главе заместителем Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой с представителями творческой интеллигенции, сообщает Kazpravda.kz

В заседании также выступили члены Коалиции - депутат Мажилиса Аманжол Әлтай, председатель Союза писателей Мереке Құлкенов, президент Общественного объединения «Международный Фонд казахского языка» Рауан Кенжехан и представители сферы культуры и искусства, руководители творческих союзов, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, студенты, а также руководители и сотрудники подведомственных организаций.

В ходе встречи вице-премьер подробно остановилась на масштабных политических реформах, проводимых в стране, а также на значении проекта новой Конституции. Она отметила, что инициативы Главы государства, основанные на принципах Справедливости, Закона и порядка, определяют новый этап развития страны.

Аида Балаева особо отметила историческое значение республиканского референдума, который состоится 15 марта, подчеркнув, что предстоящий выбор является ответственным решением не только для нынешнего поколения, но и для будущих поколений.

Кроме того, она отметила, что Конституционная комиссия на протяжении полугода работала в открытом формате с участием общественности: были рассмотрены тысячи предложений, значительная часть которых учтена в новой редакции документа.

Вице-премьер подчеркнула, что ключевая идея проекта новой Конституции заключается в признании прав и свобод человека высшей ценностью. В преамбуле закреплены неизменные ценности, как единство и согласие, межэтническое и межконфессиональное взаимопонимание, суверенитет и территориальная целостность государства.

Также было отмечено, что в новой редакции особое внимание уделено вопросам культуры и духовности. В частности, на конституционном уровне закреплены нормы о сохранении историко-культурного наследия, поддержке национальной культуры, защите интеллектуальной собственности и обеспечении свободы творчества. Впервые введена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

Наряду с этим в своих выступлениях актер театра и кино, Народный артист Казахстана Болат Әбділманов, ректор Казахского Национального академии искусств им. Т.Жургенова Арман Жүдебаев, директор Национального центрального музея РК Сержан Саров и другие поделились своими мнениями по проекту новой Конституции и представили предложения, направленные на дальнейшее развитие отрасли. Участники подчеркнули необходимость сделать ответственный выбор ради будущего страны.

В завершение Аида Балаева призвала всех казахстанцев принять активное участие в референдуме, который состоится 15 марта, и поддержать новую Конституцию.

