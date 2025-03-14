Аида Балаева прокомментировала выступление президента на Национальном курултае

Об этом глава МКИ написала на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Сегодня глава государства, выступая на заседании Национального курултая в Бурабае, дал ряд поручений, касающихся развития культурно-гуманитарной сферы.

Президент в очередной раз акцентировал внимание на защите прав женщин и детей.

После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием Министерством культуры и информации РК была трансформирована работа Центров поддержки семьи. Введен кейс-менеджмент сопровождения семей в тяжелой жизненной ситуации, создана единая сеть, что позволило повысить эффективность работы в этом направлении. На сегодняшний день в Казахстане действует 104 Центра поддержки семьи, а к 2027 году их количество планируется увеличить до 208.

Одной из ключевых тем выступления стали инвестиции в человеческий капитал. Президент отметил важность поддержки интеллектуального и творческого потенциала страны, а также его монетизации.

Отдельное внимание он уделил вопросам сохранения документального наследия страны. Министерством активно продолжается работа по включению новых объектов культурного наследия Казахстана в списки ЮНЕСКО. Создана Рабочая группа по сохранению и продвижению документального наследия в реестр ЮНЕСКО «Память мира», в состав которой вошли ученые, архивисты, археологи, представители академических кругов и общественности.

В рамках работы Национального Комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» под председательством Госсоветника Ерлана Карина разрабатывается план по созданию национального реестра, а также проводится целенаправленная работа по изучению и пополнению списка документального наследия нашей страны. Инициатива направлена на защиту не только исторических памятников, но и традиций, языка, музыки, ремесел. Особое внимание уделяется подготовке новых номинаций, включая рукописи Абая «Қара сөздер», аудиовизуальные архивы произведений выдающихся казахстанских авторов и исполнителей, а также уникальные кино- и фотодокументы об истории Казахстана. Эти усилия дополнят работу по включению в реестр ЮНЕСКО таких значимых документов, как рукописи Ходжа Ахмеда Яссауи, архивы Аральского моря и материалы Международного антиядерного движения «Невада-Семей».

Еще одним значимым аспектом стало развитие театрального искусства. Глава государства подчеркнул необходимость поддержки русских и других национальных театров, которые способствуют сохранению культурного многообразия нашего народа.региональных театров.

Министерством особое внимание уделяется развитию этнических и русских театров. В этом году запланированы гастроли Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в России.

​На следующий год планируются гастроли Республиканского государственного академический уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова в Турцию, Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии в Корею. Наряду с этим региональные театры активно участвуют в международных фестивалях.

Кроме того, в Актобе выделен земельный участок под строительство нового здания областного театра, идет разработка проектно-сметной документации. Аналогичные работы ведутся в Кунаеве, где готовится ПСД для нового театра, а также прорабатывается вопрос строительства нового здания оперного театра в Шымкенте. Работа в этом направлении будет усилена.

Президент также затронул вопросы отечественного кинопроизводства и анимации, подчеркнув необходимость их развития и повышения качества.

Министерство намерено не только сохранить ведущую роль киностудии «Казахфильм» в национальном кинопроизводстве, но и вывести ее на международный уровень.

В 2024 году в прокат вышло 16 национальных фильмов, а в 2025 году при государственной поддержке планируется выпуск 14 новых кинолент и 2 современных фильмов. Важным шагом станет создание анимационного хаба, который будет оснащен современным оборудованием и станет центром развития отечественной анимации.

Кроме того, президент отметил необходимость пересмотра критериев государственного социального заказа и совершенствования законодательства о НПО.

Министерством уже создана рабочая группа, разработан реестр проблем в этой сфере, и ведется работа над законодательными и нормативными поправками.

В исполнение поручения главы государства прорабатывается вопрос создания Казахстанского культурного центра в Китае, Турции и России. На законодательном уровне деятельность таких центров уже закреплена в законе «О культуре». В настоящее время определена локация и разрабатывается контент Казахстанского культурного центра в Пекине. Планируется, что в его структуре будут выставочный и конференц-зал, коворкинг-центр, аудитории для обучения игре на национальных музыкальных инструментах и лингвистические классы.

Министерство продолжит работу по всем обозначенным президентом направлениям.