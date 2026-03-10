Делегацию возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, участие также приняли депутат Мажилиса, представители юридического и экспертного сообщества.

Основной акцент был сделан на тех положениях проекта, которые напрямую касаются образовательной среды, воспитания подрастающего поколения и развития человеческого капитала.

В ходе встречи с педагогическим коллективом лицея Аида Балаева отметила, что в проекте новой Конституции особое внимание уделено вопросам развития системы образования, укреплению принципов светского образования и обеспечению равных возможностей для всех детей.

«В проекте новой Конституции четко и ясно закреплен светский характер системы образования и воспитания в Казахстане. Очень важно правильно понимать данную норму. Она ни в коем случае не направлена против религии и не ограничивает свободу совести граждан. Речь идет о том, чтобы государственная школа оставалась равным и нейтральным образовательным пространством для всех детей. То есть каждый ребенок, независимо от семейных или религиозных взглядов его родителей, должен получать образование в среде, основанной на принципах справедливости и равных возможностей. При этом образовательные стандарты должны быть едиными и одинаковыми для всех учащихся. Вместе с тем основные гарантии в сфере образования полностью сохраняются. Более того, новая норма значительно расширяет их. Если в действующей Конституции говорится об обязательном среднем образовании, то в новом проекте обязательность образования закрепляется не только на уровне среднего, но и на уровне начального образования. Фактически это означает, что государство берёт на себя ответственность за получение каждым ребенком образования, начиная с самых первых шагов. То есть базовый уровень образования должен быть обеспечен для каждого ребенка. В целом смысл проекта Конституции не ограничивается лишь отдельными нормами. Его основная идея гораздо шире. В центре новой государственной модели находится человек и его благополучие. При этом четко подчеркивается, что будущее страны в первую очередь зависит от качества человеческого капитала, уровня образования и созидательного потенциала граждан. Именно поэтому развитие системы образования, поддержка науки и продвижение инноваций закрепляются в качестве одного из стратегических приоритетов государства», – подчеркнула зампремьера.

Кроме того, другие участники коалиции остановились на общественном значении конституционной реформы, необходимости внимательного и осознанного отношения к содержанию проекта, а также на роли образования, правовой культуры и общественного доверия в построении Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

Депутат Мажилиса Аманжол Алтай отметил, что проект новой Конституции направлен на дальнейшее укрепление независимости страны, общественного согласия и устойчивого развития государства.

«Сегодня, когда Казахстан вступил в новый этап своего развития, особенно важно, что в проекте новой Конституции особое место отведено образованию, человеческому капиталу и созидательному потенциалу граждан. Это не просто социальная норма, а стратегический ориентир для всей страны. Потому что сильное государство начинается со школы, с учителя, с воспитания думающего, ответственного и образованного поколения. Именно через образование формируется будущее независимого Казахстана, и потому я убежден, что народ поддержит этот курс на референдуме», – сказал депутат.

Продолжая обсуждение, деятель системы образования РК, ученый в области права Нурлан Дулатбеков отметил, что новая редакция Основного закона формировалась в условиях широкого общественного обсуждения и призвана быть понятной и близкой каждому гражданину.

«Конституция должна быть не только юридически выверенной, но и близкой народу, понятной каждому человеку. Именно поэтому особое значение имеет ее преамбула, ее ценностное ядро. Сегодня в проекте новой Конституции поднимаются такие приоритеты, как образование, наука, культура и человеческий капитал. Это показывает, что государство выходит на новый уровень понимания собственного будущего. Если эти ориентиры будут последовательно реализованы, то это станет прочной основой для развития страны и достойным вкладом в будущее следующего поколения», – отметил Нурлан Дулатбеков.

Поддержку обсуждаемым изменениям выразили и представители педагогического сообщества.

«Поддержка новой Конституции – это поддержка будущего наших детей. Для педагогов особенно важно, что в центре реформ находятся равные возможности, качество образования и развитие человеческого капитала», – сказала педагог школы-лицея №4 имени Абая Балзия Ералиева.

По итогам встречи представители педагогического сообщества отметили важность активного участия в предстоящем референдуме, подчеркнув, что именно через осознанную гражданскую позицию закладывается основа будущего Казахстана.