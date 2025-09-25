Фото: gov.kz

25 сентября 2025 года министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с министром культуры Французской Республики Рашидой Дати. Встреча прошла в рамках рабочего визита казахстанской делегации во Францию.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурного сотрудничества. Министры отметили положительную динамику развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Францией, подчеркнув, что импульс для активизации взаимодействия был задан в ходе взаимных визитов глав государств двух стран.

Аида Балаева подчеркнула важность развития обмена опытом в таких направлениях, как музейное дело, археология и сохранение историко-культурного наследия. Она также предложила расширить сотрудничество в научно-исследовательской сфере, организовать стажировки для казахстанских специалистов в ведущих культурных учреждениях Франции, а также развивать совместное кинопроизводство, мультипликацию и создание детского контента.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере повышения квалификации и обучения специалистов технических направлений в области культуры. Особое внимание будет уделено подготовке кадров по дефицитным специальностям, таким как звукооператоры, художники по свету, художники-технологи, видеоинженеры, машинисты сцены, художники по пошиву сценических костюмов, бутафоры-декораторы, гримеры-постижёры и другие.

В свою очередь, Рашида Дати положительно оценила усилия Казахстана по сохранению культурного наследия и выразила готовность к расширению практического взаимодействия между профильными учреждениями двух стран.

Накануне встречи, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, состоялся праздничный концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения великого казахстанского композитора и дирижёра Нургисы Тлендиева. Мероприятие позволило зарубежной публике ближе познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана и вызвало живой отклик среди зрителей.