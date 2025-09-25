Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции

Культура,Кино,Музыка,ООН
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурного сотрудничества, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: gov.kz

25 сентября 2025 года министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с министром культуры Французской Республики Рашидой Дати. Встреча прошла в рамках рабочего визита казахстанской делегации во Францию.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего культурного сотрудничества. Министры отметили положительную динамику развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Францией, подчеркнув, что импульс для активизации взаимодействия был задан в ходе взаимных визитов глав государств двух стран.

Аида Балаева подчеркнула важность развития обмена опытом в таких направлениях, как музейное дело, археология и сохранение историко-культурного наследия. Она также предложила расширить сотрудничество в научно-исследовательской сфере, организовать стажировки для казахстанских специалистов в ведущих культурных учреждениях Франции, а также развивать совместное кинопроизводство, мультипликацию и создание детского контента.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере повышения квалификации и обучения специалистов технических направлений в области культуры. Особое внимание будет уделено подготовке кадров по дефицитным специальностям, таким как звукооператоры, художники по свету, художники-технологи, видеоинженеры, машинисты сцены, художники по пошиву сценических костюмов, бутафоры-декораторы, гримеры-постижёры и другие.

В свою очередь, Рашида Дати положительно оценила усилия Казахстана по сохранению культурного наследия и выразила готовность к расширению практического взаимодействия между профильными учреждениями двух стран.

Накануне встречи, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, состоялся праздничный концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения великого казахстанского композитора и дирижёра Нургисы Тлендиева. Мероприятие позволило зарубежной публике ближе познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана и вызвало живой отклик среди зрителей.

 

#Казахстан #Франция #министр #Аида Балаева

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
ИИ должен служить обществу
Попался в сеть
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
США перестали принимать посылки из Казахстана
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Париж отметил 100-летие Нургисы Тлендиева праздничным конце…
Театр «Астана Балет» участвует во Всемирном фестивале в Кор…
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской …
Наследие Великой степи: «Астана Балет» выступит на фестивал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]