Аида Балаева встретилась с Послом Италии Антонелло Де Риу

Международное сотрудничество,Культура
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр предложила провести Дни казахстанского кино и казахстанской моды в Италии

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Астане состоялась встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в РК Антонелло Де Риу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Аида Балаева рассказала гостю о текущем статусе и перспективах казахстанско-итальянского сотрудничества в сфере культуры.

«В ходе официального визита Президента Республики Казахстан в Италию был заключен Меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Документ уже приносит свои плоды – ведется тесное культурное взаимодействие и сотрудничество в развитии искусства двух стран. Масштабным и значимым событием стало открытие национального павильона Казахстана на 60-ой Венецианской биеннале», – отметила Аида Балаева.

Параллельно в Национальном музее РК прошла выставка уникальной картины Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса» (La Bella Principessa), датируемой XV веком.

Стороны заявили, что на базе Национального музея Республики Казахстан при поддержке Центрального института реставрации Италии создается Центр реставрации.

Участники встречи также обсудили вопросы углубления сотрудничества и план предстоящих совместных мероприятий.

В ходе встречи прозвучало, что 27-28 июня в Риме состоится концерт выдающегося певца Андреа Бочелли, где на одной сцене с ним выступит казахстанская солистка, победительница международного конкурса оперного пения, приуроченного к 100-летию композитора Джакомо Пуччини, Айгерим Алтынбек. 25 июня певица выступит в Астане на концерте известного испанского тенора Хосе Каррераса.

Министр предложила провести Дни казахстанского кино и казахстанской моды в Италии, что, безусловно, привлечет внимание итальянских зрителей к культуре и современному искусству Казахстана, а также послужит делу укрепления горизонтальных связей кинематографистов и дизайнеров.

Стороны также обсудили готовность к сотрудничеству в сферах кино, креативной индустрии, молодежной политики, волонтерского движения и СМИ.

 

 

 

#сотрудничество #Италия #посол #Аида Балаева

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