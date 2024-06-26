Аида Балаева выразила соболезнования родным Бахыта Кенжеева

Литература, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр культуры и информации РК Аида Балаева выразила соболезнования по поводу кончины поэта Бахыта Кенжеева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Горькая весть пришла из Нью-Йорка: не стало выдающегося казахстанского поэта Бахыта Кенжеева. Пронзительная поэзия Бахыта Кенжеева была любима почитателями высокой словесности по обеим сторонам океана. Небывалое мастерство, виртуозное владение словом сделали Бахыта Шукуруллаевича живым классиком мировой литературы.

Произведения поэта были переведены на многие языки мира, казахский в том числе. Глубоко скорбим в связи со скоропостижной кончиной Мастера слова, нашего выдающегося соотечественника и современника Бахыта Кенжеева и выражаю соболезнования его родным и близким», - написала министр в Facebook.

Сегодня, в ночь на 26 июня, в нью-йоркской больнице Lenox Hill Hospital на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался казахский поэт Бахыт Кенжеев.

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