Аида Балаева выразила соболезнования родным Бахыта Кенжеева

«Горькая весть пришла из Нью-Йорка: не стало выдающегося казахстанского поэта Бахыта Кенжеева. Пронзительная поэзия Бахыта Кенжеева была любима почитателями высокой словесности по обеим сторонам океана. Небывалое мастерство, виртуозное владение словом сделали Бахыта Шукуруллаевича живым классиком мировой литературы.

Произведения поэта были переведены на многие языки мира, казахский в том числе. Глубоко скорбим в связи со скоропостижной кончиной Мастера слова, нашего выдающегося соотечественника и современника Бахыта Кенжеева и выражаю соболезнования его родным и близким», - написала министр в Facebook.