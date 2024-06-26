Ушел из жизни поэт Бахыт Кенжеев

Сегодня, в ночь на 26 июня, в нью-йоркской больнице Lenox Hill Hospital на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался казахский поэт Бахыт Кенжеев, сообщает Kazpravda.kz
Бахыт Кенжеев – автор более двадцати книг стихов и прозы, лауреат литературных премий «Антибукер», «Москва-транзит», Русской премии. Дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе. В последние годы своей жизни проживал в США.
Поэт, пишущий на русском языке, казах по происхождению, думающий по-русски, мыслящий по-европейски, живущий в Нью-Йорке, считал, что Поэзия - это способ существования, разговор с Богом.
«Я думаю, что поскольку Бог есть, то поэзия – это выражение своего отношения к Богу. Это и называется искусством. Это способ вступить в разговор с Господом Богом. И другого способа, честно говоря, и нет. Многие считают, что поэзия – это зарифмованное сообщение. Поэзия гораздо глубже. Поэзия – это то, что нельзя выразить не на поэтическом языке. Лучше всех об этом сказал Осип Мандельштам в очерке «Разговор о Данте»: настоящая поэзия не поддается пересказу. Где поэзия поддается пересказу, то там поэзия не ночевала», - поделился он в конце прошлого года в интервью «Казахстанской правде».