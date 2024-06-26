Ушел из жизни поэт Бахыт Кенжеев

Сегодня, в ночь на 26 июня, в нью-йоркской больнице Lenox Hill Hospital на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался казахский поэт Бахыт Кенжеев, сообщает Kazpravda.kz

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Бахыт Кенжеев – автор более двадцати книг стихов и прозы, лауреат литературных премий «Антибукер», «Москва-транзит», Русской премии. Дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе. В последние годы своей жизни проживал в США.

Поэт, пишущий на русском языке, казах по происхождению, думающий по-русски, мыслящий по-европейски, живущий в Нью-Йорке, считал, что Поэзия - это способ существования, разговор с Богом.