Ушел из жизни поэт Бахыт Кенжеев

Звезды, Литература
86
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сегодня, в ночь на 26 июня, в нью-йоркской больнице Lenox Hill Hospital на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался казахский поэт Бахыт Кенжеев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Бахыт Кенжеев – автор более двадцати книг стихов и прозы, лауреат литературных премий «Антибукер», «Москва-транзит», Русской премии. Дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе. В последние годы своей жизни проживал в США.

Поэт, пишущий на русском языке, казах по происхождению, думающий по-русски, мыслящий по-европейски, живущий в Нью-Йорке, считал, что Поэзия - это способ существования, разговор с Богом.

«Я думаю, что поскольку Бог есть, то поэзия – это выражение своего отношения к Богу. Это и называется искусством. Это способ вступить в разговор с Господом Богом. И другого способа, честно говоря, и нет. Многие считают, что поэзия – это зарифмованное сообщение. Поэ­зия гораздо глубже. Поэзия – это то, что нельзя выразить не на поэтическом языке. Лучше всех об этом сказал Осип Мандельштам в очерке «Разговор о Данте»: нас­тоящая поэзия не поддается пересказу. Где поэзия поддается пересказу, то там поэ­зия не ночевала», - поделился он в конце прошлого года в интервью «Казахстанской правде».

#смерть #поэт #кончина #Бахыт Кенжеев

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков
Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области
Равные возможности для всех
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
Сербия установила антирекорд на Евро - 2024
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Жамиля Серкебаева: Важно, чтобы каждый ребенок получил осно…
Встречу с писателями-ветеранами госслужбы провели в АДГС
Уличные библиотеки открыли в Шымкенте
Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]