Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В Минкультуры и информации РК планируют пересмотреть нормы закона о религии

Фото: Kazpravda.kz

По словам министра Аиды Балаевой, вопросы религии в стране сильно актуализировались в начале сентября. Она считает, что это связано не с религиозностью, а с религиозной безграмотностью населения и отметила, что наряду с традиционными активно работают нетрадиционные религиозные течения в стране.

Такое мнение Балаева высказала в ходе брифинга СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

«Министерство круглосуточно проводит мониторинг в соцсетях, интернет- изданиях по выявлению материалов деструктивного характера. За период с 1 января до конца сентября в Сети выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды терроризма и религиозного экстремизма. Это говорит об усилении работы религиозных течений», – заявила министр.

Относительно запрета ношения религиозной атрибутики она отметила, что такие ограничения практикуются во всем мире, поскольку это вопрос безопасности. По ее словам, работа над пересмотром отдельных норм закона о религии уже начата.  

«В действующем законе даже нет понятия «деструктивные религиозные течения». Нам нужно будет провести работу по всем пунктам, что требует очень тщательного изучения мнения общественности. Я полагаю, в этом направлении не только эксперты, но и теологии, и общественность нам поможет. Как уполномоченный орган мы будет работать над усилением и ужесточением законодательных норм в этом направлении», – рассказала Балаева.

В начале сентября министр высказала свою позицию по теме ношения платков девочками в школах, заявив, что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии и все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. 

#закон #хиджаб #атрибутика #релизия

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