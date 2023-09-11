Ситуацию с ношением платков в школах прокомментировала Балаева

Министр культуры и информации опубликовала пост на своей странице в Facebook.

Фото: Kazpravda.kz

Аида Балаева высказалась по поводу ношения девочками платков в школах Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Она отметила, что сейчас вновь актуализировались вопросы ношения хиджабов в школах.

"В этой связи хочу пояснить следующее. Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания. Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдения стандартов ношения школьной формы.

Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование. Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", - написала министр.

Напомним, ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев отметил, что все ученики должны приходить на уроки в школьной форме.

Также Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало заявление по вопросу ношения девочками в школах покрывающего голову платка.