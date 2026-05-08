Айдос Сарым презентовал в Мажилисе конституционный закон о Курултае

Лаура Тусупбекова
Согласно законопроекту, Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет

Парламент на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Конституционного закона «О Курултае  Республики Казахстан и статусе его депутатов», сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Проект закона представил мажилисмен Айдос Сарым. Как сообщил парламентарий, документ разработан для реализации новой Конституции и предусматривает замену понятия «Парламент» на историческое понятие «Курултай».

«С древних времен Курултай был источником народной власти и площадкой, где принимались судьбоносные решения государства», - отметил Айдос Сарым.

По его словам, современный Курултай не является восстановлением исторической модели, а представляет собой современный высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть.

Согласно законопроекту, Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет.

В документе закрепляются полномочия нового органа, включая принятие законов, участие в формировании государственных органов и механизмы парламентского контроля. Также регулируются вопросы статуса депутатов, парламентского большинства и оппозиции, депутатской этики, деятельности комитетов и комиссий.

Как отметил депутат, переход к однопалатной системе должен повысить открытость законодательного процесса и политическую ответственность.

«Однопалатная модель делает политический процесс более понятным для общества и усиливает ответственность депутатов», - заявил Айдос Сарым. 

Законопроект также предусматривает, что Курултай станет правопреемником действующего Парламента Казахстана. После вступления закона в силу внесенные в Мажилис законопроекты будут рассматриваться уже новым органом.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Одновременно утратят силу действующие законы «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан».

