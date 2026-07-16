Air Astana приостанавливает рейсы в Дубай с 21 июля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Ормузском заливе и в регионе авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Дубай с 21 июля по 31 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на авиакомпанию

До 21 июля рейсы будут выполняться согласно расписанию для вывоза пассажиров. Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения либо бесплатное перебронирование на более поздние даты, а также перебронирование на другие международные направления авиакомпании Air Astana.