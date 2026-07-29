Пассажиров просят заранее прибывать в аэропорт Астаны из-за возможных пробок

Гражданская авиация
Дана Аменова
специальный корреспондент

В воздушной гавани сделали важное заявление для жителей и гостей столицы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в связи с проведением в Астане Международных «Игр будущего – 2026» в ближайшие дни на городских дорогах ожидается увеличение транспортной нагрузки. На отдельных участках, в том числе по направлению к аэропорту, возможно временное затруднение движения.

Чтобы поездка прошла без лишнего волнения, в столичном аэропорту рекомендовали заранее выезжать в аэропорт и учитывать возможные изменения дорожной обстановки.

«Напоминаем, что для комфортного прохождения регистрации, предполетного досмотра и других обязательных процедур, рекомендуется прибывать на внутренние рейсы не менее чем за 2 часа до вылета, а на международные рейсы — не менее чем за 3 часа до вылета. Просим планировать время поездки с учетом дорожной ситуации. Желаем вам приятного путешествия и будем рады встретить вас в Международном аэропорту Астаны!» – говорится в тексте обращения.  

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане. 

#обращение #аэропорт #пассажиры #пробки

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