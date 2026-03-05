Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Группа компаний отменяет регулярные рейсы в Дубай, Джидду, Медину и Доху до 10 марта включительно, а продажа билетов в данные города временно приостановлена до 17 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на авиакомпанию

Бесплатное перебронирование доступно до 30 апреля включительно, а возврат билетов до 11 марта включительно. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, в связи с ударами Ирана по ближневосточным объектам США, в мире приостановили рейсы в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и другие государства, полеты в эти и из этих стран стали затруднительными.