Академики предлагают работать в партнерстве

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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошел «круглый стол», посвященный 125-летию выдающегося ученого, крупного государственного и общественного деятеля, академика Каныша Сатпаева.

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Организатором мероприятия выступила Национальная академия наук РК при Президенте РК. Ее президент Ахылбек ­Куришбаев в своем приветственном слове отметил, что таким образом накануне празднования Дня независимос­ти они подводят итоги работы за этот год.

– Непременным условием эффективной деятельности Академии наук является коллективный труд. В соответствии со своей уникальной миссией академия призвана восполнить системные пробелы в управлении наукой. Основная цель академии – объе­динить ведущих ученых, которые хотят и могут внести вклад в развитие науки. Видение академии заключается в стремлении стать автономной авторитетной экс­пертной научной организацией, предоставляющей независимые рекомендации, – сказал Ахылбек Куришбаев.

По его словам, в соответствии с поручением Главы государства был проанализирован опыт двадцати ведущих в мире академий наук и разработаны видение и стратегия развития НАН РК до 2035 года. Проработана детальная модель деятельности академии: какими ресурсами, инструментами располагают ученые, какие результаты в итоге будут получены.

– Секрет успеха ведущих в мире академий – это правильно выстроенная система ситуационно-предиктивной аналитики. В мире ее называют британской моделью. Если мы сможем правильно применить ее в нашей работе, академия будет правильно выстраивать приоритеты науки, определять системные пробелы в ее развитии, – прокомментировал ­Ахылбек Куришбаев. – В этом году мы впервые стали проводить масштабные форсайт-исследования по определению приоритетов в развитии науки, было организовано 30 региональных и отраслевых форсайт-сессий с участием отраслевых минис­терств, акиматов, НПП «Атамекен», представителей бизнеса и ведущих ученых. В результате определены 200 приоритетных задач для научных исследований. Наши дальнейшие планы  – выход на международный уровень.

В 2024-м впервые за годы независимости при Национальной академии наук при Президенте РК создали Совет молодых ученых. До этого он был организован ­Шахмарданом Есеновым в 1968 году. Недавно прошел I Конгресс молодых ученых ­Казахстана «Жас Сәтбаевшылар». В нем приняли участие 1 000 человек, в том числе наши соотечественники, работающие за рубежом. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими академиями наук КНР, США, Турции, России. Созданы три международных центра с Германией, Южной Кореей, Китаем. В настоящее время в академии проходит конкурс кандидатов на соискание научных премий (стипендий). Учреждены премии Сатпаева, Уалиханова, Алтынсарина, Культегина, а для молодых ученых – Кунаева и Ауэзова.

На основе опыта восьми ведущих академий наук подготовлен Кодекс научной этики – стандарта проведения научных исследований, согласно которому утверждены определения фальсификации, плагиата, конфликта интересов, ложного соавторства.

В ходе «круглого стола» участники выработали предложения по задачам научно-технологического развития страны. Была разработана совместная дорожная карта в соответствии с двусторонними меморандумами о сотрудничестве между НАН при Президенте РК и общественными, отраслевыми академиями и научными объединениями страны.

По окончании заседания его участникам вручены медали, посвященные 125-летию К. И. Сатпаева.

#Алматы #наука #круглый стол #Каныш Сатпаев #125-летие

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