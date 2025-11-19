Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр поддержки цифрового правительства при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития объявил о запуске Академии IT-архитекторов - новой образовательной инициативы, направленной на развитие архитектурных компетенций специалистов цифрового государства, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, в условиях ускоренной цифровизации и активного внедрения искусственного интеллекта одним из ключевых вызовов остаётся фрагментарность и дублирование IT-систем. Сегодня важно, чтобы государственные цифровые решения были удобными, интегрированными и масштабируемыми, а архитектура строилась на принципах переиспользования готовых модулей и технологической совместимости.

Академия IT-архитекторов станет практической площадкой, где специалисты будут учиться видеть IT как единую систему - от идеи до архитектуры и внедрения искусственного интеллекта. Программа включает четыре модуля:

- Реинжиниринг бизнес-процессов;

- Проектирование IT-архитектуры;

- Искусственный интеллект - от нуля до прототипа;

- Повышение эффективности реализации проектов и достижения бизнес-целей путем проектного подхода к управлению.

Старт обучения в декабре 2025 года. Для участников первого потока обучение бесплатное. Приём заявок открыт с 20 ноября по 15 декабря на сайте govtec.kz.

«Создание Академии IT-архитекторов - это инвестиция в качество цифровых решений. Мы формируем новое поколение специалистов, способных проектировать цифровые сервисы, исходя из потребностей граждан и принципов единой архитектуры. Сегодня цифровая трансформация включает в себя не только технологии, но и мышление, ориентированное на системность и клиента», - отметил Генеральный директор ЦПЦП Бахтияр Мухаметкалиев.

В августе 2025 года по инициативе Центра поддержки цифрового Правительства был создан Архитектурный совет, охватывающий все центральные государственные органы, местные исполнительные органы, а также организации квазигосударственного сектора, включая «Самрук-Қазына» и «Байтерек».

Центр Поддержки Цифрового Правительства (ЦПЦП) - аналитический и проектный центр, формирующий цифровую архитектуру и внедряющий масштабную ИИ-зацию в Казахстане. Является рабочим органом Цифрового штаба под председательством Премьер-министра.