Аким Астаны встретился с дольщиками долгостроев

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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о том, что встретился с дольщиками нескольких долгостроев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

Фото: с сайта акимата Астаны

«Встретился с дольщиками ряда долгостроев. Это ЖК «Территория комфорта-1» 2 очередь, «Триумф Сити», «Future home». Общее количество дольщиков - почти 800 семей.

К примеру, строительство ЖК «Территория комфорта» началось почти 20 лет назад. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного ЖК.

В 2021 году было завершено строительство первой очереди ЖК «Территория комфорта». Более 100 семей-дольщиков получили ключи от квартир. Работы по остальным блокам продолжаются.

Строительство ЖК «Триумф Сити» и ЖК «Future home» началось 10 лет назад. К примеру, на момент передачи ЖК «Future home» были построены только 4 и 7 этажей.

В текущем году планируем завершить строительство 30 ЖК-долгостроев. Часть из них уже завершили. По объектам долевого строительства есть пошаговый план мероприятий. Завершение долгостроев находится на контроле у главы государства», - написал аким столицы.

#Астана #акимат #Касымбек #долгострой #дольщик

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