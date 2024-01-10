Аким Карагандинской области доложил президенту о развитии региона

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства отметил необходимость держать на особом контроле ситуацию на объектах компании Qarmet

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Глава государства заслушал доклад об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Аким области доложил, что за 11 месяцев объем промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал увеличились на 16,3 % и достигли 727 млрд тенге.

Как сообщил Ермаганбет Булекпаев, обеспечен рост в отраслях обрабатывающей промышленности: машиностроении – на 45%, легкой промышленности – на 23,9%, фармацевтике – на 20%. Увеличение также отмечается в бумажной промышленности, стройиндустрии и черной металлургии.

В секторе малого и среднего бизнеса занято 45 % активного населения региона, действуют более 100 тысяч компаний. Для предпринимателей розничный налог снижен с 4 до 2 %. В 2024 году планируется повысить долю МСБ в ВРП с 19 до 25 %.

По словам акима области, создание более 25 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики позволило снизить уровень безработицы до 4,1% и бедности до 2,7%. Реальные доходы населения выросли на 4,7%.

Президенту было доложено о ходе прохождения отопительного сезона, а также о текущей ситуации в системообразующем предприятии Qarmet. Ермаганбет Булекпаев рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании.

В социальной сфере начато строительство 92 объектов сельского здравоохранения, модернизация двух межрайонных больниц. По проекту «Комфортная школа» строятся 10 объектов с завершением в 2024 году, это обеспечит 7100 мест для школьников.

Кроме того, аким отчитался о состоянии социальной сферы, реализации проектов «Ауыл – Ел Бесігі» и «Ауыл аманаты».

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей. Глава государства также отметил необходимость держать на особом контроле ситуацию на объектах компании Qarmet.

#Токаев #развитие #аким #Караганда #отчет #Булекпаев

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