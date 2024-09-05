Аким области Жетісу доложил президенту о развитии региона

Экономика , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима области Жетісу Бейбита Исабаева

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту было доложено, что за январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%. В экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге.

Как сообщил Бейбит Исабаев, учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы «Ауыл аманаты» и развитию сахарной отрасли.

Глава государства был проинформирован о развитии промышленного производства, привлечении инвестиций в регион. В частности, реализуется ряд перспективных инвестпроектов, в том числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк «Казахстанско-китайский международный промышленный город» на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот. Принимаются системные меры по расширению транспортно-логистического и транзитного потенциала региона.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены данные о состоянии жилищно-коммунальной сферы. По словам акима, до конца года уровень газификации в регионе достигнет 56,5%. Ожидается, что область Жетісу будет полностью газифицирована к 2028 году. За последние 2 года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.

Президенту было доложено о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии туризма. В целом, туристическая отрасль Жетісу опирается на потенциал 5 дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Емел» и «Жонгар-Алатау», горный массив Жонгарского Алатау. В целях развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения.

 

#Токаев #развитие #Жетісу #отчет #Исабаев

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