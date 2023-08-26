Акима Павлодара освободят от должности

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом города Павлодара, по итогам которой озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима города Павлодара Ержана Иманзаипова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фото Валерия Бугаева

Решение было принято в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара.

Аппарату акима области поручено внести соответствующее представление в администрацию президента.