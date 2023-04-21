Акимат Астаны о нашумевшем ЖК "Дублин": Каждый получит свои квартиры

Ситуацию с жилыми комплексами «Дублин» и «Вашингтон» застройщика G-Park прояснили в акимате Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал города.

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Как пояснили в местном исполнительном органе, строительство ЖК «Дублин» велось без разрешительных документов.

«Участок на пересечении улиц Ч. Айтматова и Ж. Молдагалиева заблаговременно был определен и выделен под строительство теплотрассы. Следовательно, строительство на том участке остановлено. Возведенные конструкции (сваи) будут демонтированы и перенесены на разрешенный участок.

Интересы граждан, составивших договор со строительной компанией, будут соблюдены, каждый получит свои квартиры», – заявили в акимате.

Что касается жилого комплекса «Вашингтон», то застройщику поручили устранить допущенные нарушения и оформить все необходимые разрешительные документы.

Отметим, что суд Астаны вынес в начале апреля решение о сносе незаконно построенных ЖК «Дублин» и «Вашингтон».