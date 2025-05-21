Акимат Конаева прокомментировал информацию о сокращении населения города

Статистика
85
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Представители акимата Конаева считают неверной информацию о снижении городского населения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Конаева

Напомним, сегодня Telegram-канал Data Hub со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликовал новость о том, что Конаев стал лидером по оттоку населения среди городов Казахстана. Сообщалось, что в период с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года численность местных жителей снизилась на 8,2%, составив 65,9 тыс. человек. 

Однако по информации пресс-службы акимата Конаева, журналисты Data Hub не смогли четко объяснить причины этого снижения. По данным местных властей, в 2023 году в городе проживали 70 512 человек, в 2024 году – 65 024. На сегодня население вновь демонстрирует рост и составляет 65 934 человека.

«Как известно, 9 января 2024 года была образована новая административная единица – город Алатау. В его состав вошли села Заречный и Арна, ранее относившиеся к городской администрации Конаева. Соответственно, численность населения Конаева уменьшилась. В связи с этим просим не распространять ошибочное мнение, будто областной центр не является комфортным для проживания городом», – говорится в сообщении акимата.

По мнению председателя Общественного совета Конаева Сергея Горяного, с момента обретения статуса областного центра город начал активно развиваться.

«В Конаеве постоянно проходят культурные и спортивные мероприятия: летние и зимние дрифт-шоу, соревнования Oceanman, марафоны. Для жителей создается комфортная среда. Яркий пример — площадка для кроссфита и новые благоустроенные пляжи, где уже в разгаре подготовка к купальному сезону. Реализуются инвестиционные проекты, активно строится жилье. Делать поспешные выводы о якобы снижении привлекательности города неуместно. Нужно учитывать реальную ситуацию на местах», – сказал общественник.

В свою очередь председатель молодежного общественного объединения «PARYZ Еріктілері» Адилет Айтказы отметил, что согласно генеральному плану, в перспективе численность населения Конаева должна составить 200 тыс. человек.

По словам Адилета Айтказы, темпы развития города обнадеживают, целевой показатель будет достигнут. Толчком к дальнейшему росту Конаева станут реализация проекта «Жаңа Іле» и строительство Академического городка.

 

#население #Конаев

Популярное

Все
День работников культуры и искусства: творческие коллективы Нацгвардии МВД РК
В Нацгвардии стартует весенняя призывная кампания 2025 года
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Лекарств нет, но вы держитесь!
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
Фотоловушка для снежного барса
Стреляли, подтягивались, пели...
Интеллект искусственный, а душа – живая
Девушки взяли бронзу
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Святая к музыке любовь
ИИ на страже психологического благополучия
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Счастье с доставкой на дом
Как регион борется с дефицитом врачей
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
У адвоката – особый статус в системе правосудия
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Если вы подверглись цифровой атаке...
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 мл…
В Казахстане за год вырос объем отходов
Инфляция в Казахстане в апреле составила 1,2%
Какие национальности проживают в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]