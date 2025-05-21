Фото пресс-службы акимата Конаева

Напомним, сегодня Telegram-канал Data Hub со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликовал новость о том, что Конаев стал лидером по оттоку населения среди городов Казахстана. Сообщалось, что в период с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года численность местных жителей снизилась на 8,2%, составив 65,9 тыс. человек.

Однако по информации пресс-службы акимата Конаева, журналисты Data Hub не смогли четко объяснить причины этого снижения. По данным местных властей, в 2023 году в городе проживали 70 512 человек, в 2024 году – 65 024. На сегодня население вновь демонстрирует рост и составляет 65 934 человека.

«Как известно, 9 января 2024 года была образована новая административная единица – город Алатау. В его состав вошли села Заречный и Арна, ранее относившиеся к городской администрации Конаева. Соответственно, численность населения Конаева уменьшилась. В связи с этим просим не распространять ошибочное мнение, будто областной центр не является комфортным для проживания городом», – говорится в сообщении акимата.

По мнению председателя Общественного совета Конаева Сергея Горяного, с момента обретения статуса областного центра город начал активно развиваться.

«В Конаеве постоянно проходят культурные и спортивные мероприятия: летние и зимние дрифт-шоу, соревнования Oceanman, марафоны. Для жителей создается комфортная среда. Яркий пример — площадка для кроссфита и новые благоустроенные пляжи, где уже в разгаре подготовка к купальному сезону. Реализуются инвестиционные проекты, активно строится жилье. Делать поспешные выводы о якобы снижении привлекательности города неуместно. Нужно учитывать реальную ситуацию на местах», – сказал общественник.

В свою очередь председатель молодежного общественного объединения «PARYZ Еріктілері» Адилет Айтказы отметил, что согласно генеральному плану, в перспективе численность населения Конаева должна составить 200 тыс. человек.

По словам Адилета Айтказы, темпы развития города обнадеживают, целевой показатель будет достигнут. Толчком к дальнейшему росту Конаева станут реализация проекта «Жаңа Іле» и строительство Академического городка.