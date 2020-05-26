Акимат Нур-Султана сократит свой бюджет и штат

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил, что планируется сокращение бюджета и штата столичного акимата, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Согласно поручению Главы государства проводится оптимизация - как бюджета, так и штатных структур в квазигоссекторе, а также внутри самого аппарата. 17 юридических лиц оптимизированы, а также пересмотрен бюджет, были сокращены так называемые непродуктивные расходы на сумму в 28 миллиардов тенге. Сейчас работаем над тем, чтобы еще 7 миллиардов сократить", – сообщил градоначальник.
По его словам, планируется оптимизировать 35 млрд тенге.
"Эти средства будут направлены на решение социально значимых инфраструктурных задач, стоящих перед нами, для жителей. 14 с лишним миллиардов направим на инженерную инфраструктуру, 3,5 миллиарда - на поддержку системы образования, здравоохранения и социальной работы, а также более 3 миллиардов - на поддержку МСБ, субсидирование продовольственной безопасности и так далее", – дополнил Кульгинов.