Акиматам поручили не снижать темпы работы в борьбе с саранчой

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Туркестанской и Жамбылской областях защитные мероприятия против саранчи полностью завершены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ситуацию по борьбе с саранчовыми рассмотрели на очередном заседании Республиканского оперативного штаба под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Химическая обработка проведена на площади 2 млн га, что составляет 77,4% от прогнозируемого объема. Завершена обработка против итальянского пруса в Абайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях. К работам приступили в Акмолинском и Северо-Казахстанском регионах.

Из-за проливных дождей и сильного ветра на прошлой неделе в Актюбинской и Костанайской областях мониторинг и химобработка были приостановлены. Работы начнутся со среды-четверга. Пестицидами регионы обеспечены, при необходимости будет направлена дополнительная техника.

Вся приграничная территория с РФ в Актюбинской области обработана. Проводятся обследования на границах других регионов. 1 июля во время телефонного разговора Серика Жумангарина с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым стало известно, что с российской стороны обработка приграничных с Казахстаном территорий завершена.

Вместе с тем Серик Жумангарин поручил акиматам регионов не снижать темпов работы до полной стабилизации ситуации.

На заседании также рассмотрен ход обеспечения аграриев минеральными удобрениями.

Напомним, в этом году по поручению главы государства приняты меры по увеличению объема внесения удобрений до 1,5 млн тонн. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. С марта реализуется механизм авансового субсидирования отечественных удобрений, при котором бюджетные субсидии заранее перечисляются на специальные счета производителей для реализации аграриям уже удешевленных удобрений.

По данным акиматов областей, уже заключены договоры на поставку 963 тыс. тонн удобрений, из них отгружено 855 тыс. тонн.

#регионы #борьба #саранча #акиматы

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