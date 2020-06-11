Акиматам ряда регионов РК поручено усилить карантинные меры

На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, поэтапного открытия международных авиарейсов, а также другие актуальные вопросы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в своем докладе отметила, что в результате не соблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом.
"Участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных на последние две недели приходятся на коллективы", - добавила она.
В этой связи заместителем Премьер-министра поручено акиматам регионов с высоким приростом заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер.
Акиматам регионов необходимо усилить деятельность мониторинговых групп по контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, принимать действенные меры вплоть до временного приостановления деятельности объектов, нарушающих санитарные нормы.
Руководителям государственных органов рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы.
По итогам совещания заместителем Премьер-министра Ералы Тугжановым был дан ряд конкретных поручений.